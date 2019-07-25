Постановлением президента Республики Узбекистан «О создании в Самарканде филиала федерального государственного бюджетного высшего учебного заведения «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» от 8 мая 2019 года № ПП-4311 был создан Самаркандский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

На сегодняшний день Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) — крупнейшее в России и за рубежом высшее учебное заведение в своей области.

За время своего существования РГУФКСМиТ зарекомендовал себя как ведущий спортивный вуз по подготовке высококвалифицированных кадров. Университетом было подготовлено более 60 тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе около 5 тысяч иностранных специалистов из 115 стран мира. Среди его студентов и выпускников 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и мира. В их числе Павел Колобков, Евгения Медведева, Илья Ковальчук, Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Носов, Аделина Сотникова, Алия Мустафина и многие другие.

Ведущее место РГУФКСМиТ среди вузов физкультурно-спортивного профиля обусловлено его высоким научным потенциалом и участием в учебном процессе профессорско-преподавательского состава высшей квалификации. Среди преподавателей университета заслуженные работники физической культуры и заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники культуры РФ. Занятия ведут 53 доктора наук и профессора, академики и члены-корреспонденты РАО, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные тренеры СССР и РФ, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса.

Специалисты РГУФКСМиТ проводят важные исследования по проблемам теории и методики спортивной тренировки, оптимизации подготовки спортсменов высокого класса к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы. Усилия ученых направлены на выявление и внедрение в практику наиболее эффективных средств, форм и методов физической, технической, тактической, психологической и теоретической подготовки спортсменов. Научный коллектив вносит большой вклад в рационализацию планирования круглогодичной и многолетней спортивной подготовки, в совершенствование педагогического, медицинского и физиологического контроля в процессе тренировки. Много внимания уделяется вопросам юношеского спорта, проблемам восстановления и повышения спортивной работоспособности.

Сегодня в РГУФКСМиТ обучается 6468 студентов, в том числе 600 граждан иностранных государств. В структуре вуза работают 42 кафедры, магистратура, аспирантура и докторантура. В состав РГУФКСМиТ входит институт спорта и физического воспитания, гуманитарный институт, институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса, институт научно-педагогического образования. Также подготовка специалистов осуществляется в институте дополнительного образования.

На базе университета свою деятельность ведут научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины и историко-спортивный музей. Сотрудники научно-исследовательского института спорта и спортивной медицины ГЦОЛИФК осуществляют работу по интеграции науки в высшее образование, разрабатывают новейшие методики и технологии и применяют их в физкультурно-спортивной сфере.

Самаркандский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма будет принимать студентов на 2019−2020 учебный год по следующим направлениям:





Документы абитуриентов будут приниматься с 15 июля по 15 августа. Экзамены назначены на 20−30 августа.

Прием документов абитуриентов и вступительные экзамены проводятся в зданиях и спортивных базах Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Прием в филиал проводится на конкурсной основе по следующим параметрам: уровень знания русского языка и экзамен по специальности, то есть творческий. Зачетные экзамены по русскому языку проводятся путем беседы, а экзамен по специальности — по общефизической подготовке выбранного вида спорта, специальной физической подготовке и плаванию.

Обучение в филиале проводится в соответствии со стандартами федерального образования на основании учебных планов и образовательных программ, согласованных Министерствами физической культуры и спорта и высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, утвержденных университетом на русском языке.

Выпускникам филиала вручаются дипломы Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма соответствующего образца, признающиеся в Узбекистане.

Абитуриенты сдают в приемную комиссию следующие документы:

заявление с указанием направления обучения;

оригинал и копия удостоверения об общеобразовательном и среднем специальном образовании;

копия паспорта (для не достигших 16-летнего возраста — копия свидетельства о рождении);

шесть фото размером 3,5×4,5 см.

Форма заявления определяется учебным заведением.

Паспорт или свидетельство о рождении абитуриентов, не достигших 16 лет, предоставляются в приемную комиссию лично.

Абитуриенты, успешно сдавшие конкурсные экзамены в 2019—2020 учебном году, принимаются в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта и продолжают обучение до получения лицензии от Федеральной службы по надзору сферы науки и образования Российской Федерации.

После того, как филиал получит соответствующую лицензию Федеральной службы по надзору сферы науки и образования Российской Федерации, эти студенты продолжат обучение непосредственно в филиале.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998)(90−533−33−73, (+998) 71−242−30−84 — Турсуналиев Илхомжон

Адрес приемной комиссии: г. Чирчик, ул. Спортивная, д. 19

Документы можно отправить по электронной почте.

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