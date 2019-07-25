Добыча золота и серебра в Узбекистане в 2021 году составит 300 тонн против 150 тонн, ожидаемых по итогам 2020 года. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана о реализации государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2020−2021 годы, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В соответствии с постановлением, доля поиска перспективных площадей полезных ископаемых в 2020 году будет доведена до 35%, а в 2021 году — до 40%. На реализацию программы будет выделено 2,37 трлн сумов.

В рамках «дорожной карты» будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC (Австралоазиатский кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды).

Ранее сообщалось, что прирост запасов золота в ближайшие пять лет может составить 474 тонны стоимостью в 18,75 млрд долларов. В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.