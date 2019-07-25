Церемония закладки первого камня Центра профессионального обучения состоялась в Фергане 24 июля. Центр спроектирован Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе агентства.

Центр начнет функционировать в 2021 году с пятью учебными отделениями: электрическое управление, автомобилестроение, информационные технологи, косметология и пошив одежды. Ежегодно планируется обучать 480 специалистов.

Ферганский проект включает строительство учебных корпусов и общежития, предоставление и установку оборудования, а также направление экспертов и техников для обучения. Площадь зданий центра составит 5455 кв. м.

На церемонии посол Южной Кореи Канг Джэ Квон сообщил, что более 90% выпускников трех ранее открытых агентством центров профессионального обучения трудоустроены и «признаны в качестве основы для дальнейшего развития людских ресурсов».

«KOICA продолжит оказывать помощь в области профессионального обучения и приложит все усилия для снижения безработицы и подготовки высококвалифицированных технических специалистов», — подчеркнул посол.

Первый Центр профессионального обучения был построен в 2007—2012 годах в Сергелийском районе Ташкента. Еще два были открыты в Самарканде и Шахрисабзе.

KOICA начала сотрудничество с Узбекистаном в 1992 году и за минувший период осуществила порядка 30 проектов и программ развития на общую сумму более 125 млн долларов.