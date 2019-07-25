Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Борису Джонсону в связи с его победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, Борис Джонсон выиграл партийные выборы у министра иностранных дел Джереми Ханта. В голосовании приняли участие около 160 тысяч членов партии. Джонсон набрал 92,1 тысячи голосов, или 66%.

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке в конце мая после критики за неспособность завершить процедуру Brexit. Она выполняла обязанности главы правительства и партии до выборов.