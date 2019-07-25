За минувшие двое суток в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране погибли по меньшей мере восемь человек, следует из сообщений пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана.

Вчера, 24 июля, в 11:40 в Канлыкульском районе Каракалпакстана 33-летний житель Амударьинского района И. Д., управляя автомобилем «ВАЗ-2107», врезался в бетонный столб на обочине дороги на 844-м км магистрали «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу». Его пассажиры — 20-летний Ж. Р. и 21-летний С. А. — от полученных травм скончались на месте, водитель и еще один пассажир — 19-летний А. А. — были госпитализированы.

В этот же день в 6:10 в Зааминском районе Джизакской области 32-летний житель Ташкента С. Х., находясь за рулем «ВАЗ-21011», на 37-м км автомагистрали «Джизак — Заамин» столкнулся со встречным автомобилем Nexia под управлением 32-летнего жителя села «Гулшан» Ш. Т.

В результате столкновения произошел пожар. «ВАЗ-21011» сгорел полностью, Nexia — частично. Оба водителя от полученных травм скончались на месте, а 61-летний пассажир Nexia — отец водителя Ш. Т. — был госпитализирован.

Во вторник, 23 июля, в 9:15 в Папском районе Наманганской области 66-летний житель Наманганского района А. А., управлявший автомобилем Nexia, на 26-м км магистрали «Пунган — Наманган», потерял управление и столкнулся с Nexia, за рулем которой находился 45-летний житель Ташкента Ш. А.

В результате 62-летняя супруга водителя Nexia А. А. от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сам водитель, его годовалая внучка И. А. и водитель Nexia Ш. А. были госпитализированы, но несмотря на оказанную медицинскую помощь А. А. скончался в больнице.

В тот же день в 4:00 в Самарканде 27-летний водитель предприятия «Ислом Эшонкулович» Ж. А., управляя автомобилем Nexia, на улице Ибн Сино столкнулся со встречным грузовым автомобилем «ЗИЛ», за рулем которого находился 30-летний житель Пастдаргомского района Л. Н.

Водитель Nexia Ж. А. от полученных травм скончался по дороге в больницу, его 24-летний родственник П. А, находившийся в автомобиле, скончался на месте аварии.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.