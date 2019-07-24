В целях обеспечения занятости населения в период с 2019 по 2021 года, согласно постановлению президента Республики Узбекистан «О мерах по организации производства швейно-трикотажной продукции и обеспечению занятости населения в регионах республики» в регионах планируется организовать в 271 швейно-трикотажный комплекс. В результате этого до 81 тысячи женщин будут обеспечены постоянными рабочими местами.

Для реализации данных проектов при соучредительстве системных предприятий АО «Узпахтасаноат» было создано ООО «Барака пахта текс», а также его региональные подразделения в областях республики.

Исходя из опыта передовых зарубежных стран, основываясь на использовании инновационных технологий, были разработаны типовые проекты из легких конструкций с использованием недорогих строительных материалов для организации швейно-трикотажных комплексов. На сегодняшний день проекты согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами.





В целях постоянного контроля за своевременным проведением работ по организации комплексов, со стороны «Узпахтасаноат» создана рабочая группа, состоящая из руководителей подразделений и ответственных сотрудников, которые распределены по регионам.

Согласно требованиям из постановления президента Республики Узбекистан, разработана и согласована с соответствующими министерствами и ведомствами дислокация по организации 78 швейно-трикотажных комплексов в течении 2019 года, утвержденная Кабинетом Министров.

С учетом реализации государственных программ «Обод кишлок», «Обод махалла» и «Обод марказ», а также в рамках проведения пяти инициатив главы государства, в 71 районе республики ведутся работы по организации 97 комплексов. Это на 19 комплексов больше, чем было ранее запланировано.

В результате ввода в рабочий процесс всех организуемых комплексов будет создано 27 550 новых рабочих мест.





Уже завершено строительство 36 объектов. В Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях построено по одному объекту, в Кашкадарьинской — два, в Республике Каракалпакстан — шесть, в Сырдарьинской и Ташкентской областях по семь, в Джизакской — восемь и в Хорезмской — два. В результате запуска объектов будет создано 10 050 новых рабочих мест.

Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на 47 объектах. В частности в Кашкадарьинской и Ферганской области ремонтируется по 1 объекту, в Навоийской, Сырдарьинской и Самаркандской областях по 2, в Андижанской и Хорезмской областях по 3, в Республике Каракалпакстан и Джизакской области по 4, в Сурхандарьинской области — 5, в Наманганской области — 7, в Ташкентской области — 13.

По оставшимся 14 швейно-трикотажным комплексам идут процессы выделения земельных участков, их проектирования и параллельной организации строительно-монтажных работ. В частности в Наманганской, Ферганской и Хорезмской областях по одному объекту, в Сурхандарьинской области — три, а также в Ташкентской области — восемь.





Кроме того, в строящемся комплексе в Наманганском районе одноименной области планируется сделать полный цикл работ: переработка хлопка, производство пряжи, налаживание процессов ткачества и крашения. В рамках реализации данного проекта подписаны протоколы намерений с производителями технологического оборудования КНР. В результате реализации этого проекта будет создано более 700 новых рабочих мест.

Вместе с этим, на массиве Тахиаташ в Республике Каракалпакстан начато строительство текстильного комплекса по производству махровых тканей. В рамках проекта подписаны протоколы намерений с производителями технологического оборудования КНР. Реализацией данного проекта намечено создание более 300 новых рабочих мест.

В целях поддержки субъектов предпринимательства в создании новых рабочих мест и помощи социально-уязвимым слоям населения государственным фондом занятости граждан ежемесячно в течение 12 месяцев выделяются квоты для оплаты в размере двух МЗП за каждого принятого работника.

В целях повышения квалификации работников совместно с Министерством высшего и среднего образования в регионах организованы учебные курсы по подготовке кадров для текстильной и швейно-трикотажной отрасли.

Начата работа по передаче введенных комплексов в эксплуатацию субъектам предпринимательства, специализирующимся на производстве швейно-трикотажных изделий, сроком на пять лет по ставке не более 10% на основе лизинга или в аренду с условием дальнейшего выкупа.

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