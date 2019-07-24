Международный олимпийский комитет (МОК) лишил борца вольного стиля (до 120 кг) Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан, золотой медали Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Во время повторной проверки допинг-пробы спортсмена было выявлено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (пероральный туринабол).

Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты Артура Таймазова, а также обязала его вернуть медаль, диплом и значок Олимпиады-2012.

Сам спортсмен не согласен с обвинениями, считая решение МОК «политически мотивированным и необоснованным». По словам борца, воспринимать всерьез работу ВАДА нельзя, так как «деятельность этого агентства, равно как и решения, основанные на их „экспертизах“, дискредитированы давно».

«Советую МОК награждение победителей Олимпиады-2020 в Токио проводить через 10 лет, а спортсменам не считать себя победителями раньше, чем после проверки через 10 лет,» — написал Артур Таймазов в Instagram.

Артур Таймазов был лишен также золотой медали Олимпиады-2008 в Пекине. В ходе проверки в его допинг-пробе были найдены запрещенные вещества туринабол и станозолол.

Артур Таймазов (1979 г. р.) — осетинский борец вольного стиля, выступавший за сборную Узбекистана. Выступая за Узбекистан, становился чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, Олимпиады-2004 в Афинах и серебряным призером Олимпиады-2000 в Сиднее. Сейчас Артур Таймазов — депутат государственной думы России от Северо-Осетинский избирательного округа.