Делегация Узбекистана 23 июля в Нью-Йорке провела переговоры с заместителем председателя одной из крупнейших в мире фондовых бирж NASDAQ Мейером Фручером и вице-президентом площадки Джоелом Казисом, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

NASDAQ основана в 1971 году, специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. На бирже торгуются акции свыше 3900 компаний с рыночной капитализацией более 10 трлн долларов.

Как отмечает пресс-служба МИДа, в честь узбекской делегации на главном электронном табло американской биржи на центральной площади делового Манхэттена — Таймс Сквер впервые в истории появилась надпись: «NASDAQ приветствует Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан».

Представители американской фондовой биржи выразили готовность содействовать внедрению смарт-технологий наблюдения и изучения состояния фондовых рынков, модернизации технологического потенциала бирж Узбекистана, а также оказать консультативную помощь в вопросах выхода узбекских компаний на международные рынки ценных бумаг. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между Республиканской фондовой биржей (РФБ) «Тошкент» и NASDAQ.

Мейер Фручер сообщил о намерении посетить Узбекистан в октябре для проведения дополнительного раунда переговоров с Агентством по развитию рынка капитала и РФБ «Тошкент».

В этот же день делегация Узбекистана впервые приняла участие в церемонии официального открытия биржевых торгов на главной и старейшей фондовой бирже США — Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и встретилась с вице-председателем и главным торговым представителем NYSE Джоном Таттлом.

NYSE — крупнейшая в мире по обороту фондовая биржа США. Здесь определяется всемирно известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний. На бирже торгуются акции более 4000 компаний с рыночной капитализацией более 20 трлн долларов.

Основным предметом переговоров стало взаимодействие по вопросам развития рынка капитала Узбекистана и обсуждение перспектив вывода на фондовый рынок США акций госкомпаний и приватизируемых предприятий страны из числа самых рентабельных и крупных корпораций.

Джон Таттл отметил важность создания саморегулирующего органа, обеспечивающего транспарентность торговых операций с ценными бумагами по аналогии с частной американской корпорацией FINRA — Службой регулирования отрасли финансовых услуг. Подобная структура, обеспечивающая контроль за соблюдением правил торговли, по его мнению, послужит гарантом для иностранных инвесторов в обеспечении защиты их инвестиций.

Представители NYSE выразили готовность принять участие в преобразованиях узбекского фондового рынка путем привлечения ресурсов, технологий и менеджмента Нью-Йоркской фондовой биржи, а также содействовать выходу акций узбекских компаний на американские фондовые площадки.

Ранее в рамках визита делегация Узбекистана в Вашингтоне провела переговоры с руководством Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) и Комиссии США по ценным бумагам (SEC). По итогам встречи в Казначействе США был подписан меморандум между Министерством финансов Узбекистана и Департаментом казначейства США о техническом сотрудничестве в финансовом секторе, предусматривающий среди прочего взаимодействие сторон в сфере развития местного рынка капитала для корпоративных и государственных ценных бумаг.