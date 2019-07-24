Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам развития малого бизнеса и предпринимательства 23 июля призвал усилить работу по поддержке предпринимателя.

Глава государства отметил, что хокимы областей, районов, городов и их первые заместители должны работать совершенно по-новому и 70% своего времени уделять развитию предпринимательства.

«Это тоже своего рода историческое собрание. Если мы не поддержим предпринимателя, то экономика не будет работать. В следующем году мы остановимся в развитии, [а] у нас большие цели. У нас богатая земля, есть возможность сделать наших людей богатыми через рабочие места. Получение дохода зависит от нас самих. Если будем работать с большим терпением, выдержкой, верностью к родине, будет результат. Поэтому пришло время работать с предпринимателем 3 раза в неделю или нет? Это новая система. Это боль моего сердца, желание — мой народ должен жить лучше. Есть возможности», — подчеркнул он.

Ранее президент предупредил всех хокимов по поводу сноса имущества предпринимателей, рассказал о новой системе оценки хокимов и их первых заместителей, поручил упростить выдачу кредитов и земли.