Сборная Узбекистана по карате завоевала три золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии. Соревнования прошли 19−21 июля в Ташкенте. За первенство боролись 340 спортсменов из 33 стран, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.

Золотые медали завоевали Бахринисо Бабаева (-50 кг), Садриддин Сайматов (-60 кг) и Нодира Жуманиёзова (-68 кг). Серебряной медали удостоилась Севинч Рахимова (-55 кг).

Мохларойим Хакимжонова (+68) и Жавохирбек Абдусатторов (-55 кг) принесли бронзовые медали в копилку сборной.

Каратисты одолели соперников из Южной Кореи, Кувейта, но в полуфинале уступила спортсменам из Саудовской Аравии. В борьбе за третье место сборная со счетом 3:2 победила спортсменов из Иордании, завоевав еще одну бронзу.

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