Классическое определение термина «Монополия» — это такое состояние рынка, когда на определенном рынке товаров или услуг существует только одна компания. В странах с развитыми рыночными отношениями трудно найти такие отрасли, где доминирует одна компания со 100% рыночной долей.

Чаще всего среди прочих конкурентов доминирует одна компания, поэтому используется термин «предприятие, занимающее доминирующим положение на рынке». В зависимости от страны, порог для определения доминирующего положения различается от 25% и выше.

В Узбекистане вопросы антимонопольной политики регулируются в первую очередь законом «О конкуренции» от 2012 года, согласно статье 6 которого доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, рыночная доля которого на соответствующем рынке составляет 50%.

Следует отметить, что доминирующим также может быть признано положение хозяйствующего субъекта, рыночная доля которого составляет 35%, при этом учитываются дополнительные условия, такие как:

стабильность рыночной доли на протяжении двух или более лет; относительная низкая доля конкурентов; наличие барьеров для доступа на данный рынок.

Пользуясь рыночной властью, компании-монополисты могут злоупотребить своим доминирующим положением и оказать негативное влияние на соответствующий рынок, а также и на благосостояние потребителей в целом. У монополиста всегда есть соблазн необоснованно завысить цены, создать искусственный дефицит товара, на какой-то период искусственно занизить свои цены в целях устранения конкурентов (компаний-новичков)с рынка и т. д, что, в свою очередь, может привести к таким последствиям, как снижение качества товара и необоснованное повышение цен.

Для признания того или иного хозсубъекта монополистом очень важно определить наличие конкурентов на соответствующем рынке, их рыночную долю, а также наличие на рынке взаимозаменяемого товара. Взаимозаменяемые товары — это товары, которые могут быть сравнимы по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что потребитель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении. Например, автомобили бизнес-класса (Malibu, ряд моделей Mercedes-Benz) не являются взаимозаменяемыми по отношению к другим автомобилям более низкого класса (например, «Жигули» или Spark) и, соответственно, рассматриваются как отдельные рынки.

Помимо этого, наличие барьеров доступа на соответствующий рынок (лицензирование, регулятивная нагрузка) являются также существенным обстоятельством при признании того или иного хозсубъекта монополистом. Барьеры доступа на рынок защищают статус монополиста от конкуренции и не дают новым хозяйствующим субъектам, как правило, малому и среднему бизнесу, войти на данный рынок.

В Узбекистане функционирует более 4000 государственных предприятий. Многие госпредприятия в стране обладают законной монополией, в том числе в секторах с характеристиками естественных монополий, таких как электроэнергия, газ и водоснабжение, добыча полезных ископаемых и другие рынки, где частный сектор может играть более активную роль (например, почта, авиалинии и общественный транспорт), а правительство может установить правила, позволяющие обеспечить конкуренцию и обеспечить оптимальные рыночные результаты.

Среди таких компаний можно назвать «Узбекистон хаво йуллари» (единственный авиаперевозчик на местных авиалиниях, а также на некоторых международных направлениях), «Узбекистон темир йуллари» (единственный перевозчик грузов и пассажиров железнодорожным транспортом) или UzAuto Motors (прежнее название — GM Uzbekistan, единственный производитель легковых автомобилей). Это классические примеры, когда компания-монополист владеет почти 100% рыночной доли на соответствующем рынке. Потребители каждый день чувствуют на себе результат такого статуса-кво в виде необоснованно высоких цен за предлагаемое качество товаров и услуг.

В условиях монопольных рынков нет альтернативного предложения, при этом существуют административные барьеры для входа на рынок новых хозсубъектов, которые могли бы создать конкуренцию монополисту. К примеру, в случае с рынком легковых автомобилей существенным барьером доступа на рынок является наличие высоких таможенных пошлин, что не дает импортерам завозить качественные легковые автомобили по доступным ценам.

Отрасль железнодорожных перевозок грузов и пассажиров отнесена к сфере естественной монополии (статья 4 закона «О естественных монополиях»), что подразумевает государственный контроль цен на товары и услуги в данной отрасли. Возможно, это и сдерживает иностранных инвесторов от вхождения на данный рынок. Сама железная дорога может оставаться отраслью естественной монополии, а «Узбекистон темир йуллари» могла бы зарабатывать на сдачи ее в аренду частным перевозчикам. Если создать альтернативных перевозчиков грузов и пассажиров, цена и качество на такие перевозки должны улучшиться вследствие конкуренции между перевозчиками. Рынок железнодорожных перевозок должен и может стать конкурентным, что существенно снизит издержки предпринимателей занимающихся перевозкой грузов и может повлиять положительно на экономику Узбекистана в целом.

«Конкуренция» — это состязательность между конкурентами. Экономические выгоды от конкуренции нашли свое подтверждение в развитых экономиках мира. Компании, работающие в конкурентной среде, с большей вероятностью вводят новшества и повышают свою производительность. Конкуренция на таких рынках, как транспорт, финансовые услуги, энергетика, телекоммуникации и строительные услуги, является ключевой движущей силой роста эффективности и производительности в вытекающих секторах — пользователях этих ресурсов.

Конкуренция увеличивает инвестиционную привлекательность страны, создает рабочие места и в конечном итоге ускоряет экономический рост и улучшает общее благосостояние населения. Потребители также получают выгоду от более низких цен, прямых сбережений и улучшения ассортимента и качества товаров, и услуг.

Международный опыт показывает, что внедрение комплексной национальной политики в области конкуренции может принести существенные экономические выгоды. Австралия является одной из стран, которые служат примером успешной реализации национальной политики в области конкуренции. Оценки показывают, что реформы политики в области конкуренции увеличили ВВП Австралии минимум на 2,5%, или на 20 млрд долларов США, из-за их влияния на повышение производительности и снижение цен в течение 1990-х годов. Аналогичным образом, согласно консервативным оценкам Великобритании, прямые сбережения потребителей в результате применения закона о конкуренции составляют 112 млн долларов США в год. В Нидерландах положительное влияние действий Агентства по вопросам конкуренции на голландское общество оценивается в 426 млн долларов США (скользящий средний показатель за три года).

В настоящее время в рамках реформ в Узбекистане создание Антимонопольного комитета как независимого органа, осуществляющего антимонопольную политику, принятие нормативного документа по оценке воздействия актов законодательства на конкуренцию являются первыми шагами по внедрению комплексной национальной политики в области конкуренции.

Антимонопольный комитет разработал стратегию развития конкуренции в Узбекистане, предусматривающую комплексные решения по системным проблемам в экономике, такие как снижение участия государства в экономике и создание условий для конкуренции на монопольных рынках.