Председателем правления компании «Узтрансгаз» назначен Улугбек Хусанович Сайидов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Улугбек Сайидов (1979 г. р.) — выпускник Ташкентского химико-технологического института (2002). Карьеру начал в 2001 году инженером лаборатории в «УзЛИТИнефтегазе», которую затем возглавлял с 2015 по 2016 годы. До назначения в «Узтрансгаз» занимал пост первого заместителя главы «Узбекнефтегаза».

Баходир Эшмуратов.

Бывший глава «Узтрансгаза» Баходир Бешимович Эшмуратов назначен председателем правления компании «Худудгазтаъминот», созданной ранее на базе территориальных филиалов газоснабжения «Узтрансгаза».

Баходир Сидиков.

Пост главы «Узбекнефтегаза» сохранил Баходир Сидиков, руководящий компанией с февраля.

В начале июля «Узтрансгаз» был выведен из состава «Узбекнефтегаза» постановлением президента. Компания стала единым оператором по закупке природного газа у добывающих организаций для дальнейшей транспортировки, в том числе экспорта и импорта, а также реализации потребителям, подключенным к магистральным газопроводам, «Худудгазтаъминот» — для потребителей, подключенных к газораспределительным сетям.