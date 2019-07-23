Министерство юстиции предлагает поэтапный переход на активную модель внебюджетного нотариата и его использование для предупреждения гражданско-правовых и экономических споров. Соответствующий проект указа президента ведомство опубликовало для обсуждения 20 июля, сообщила пресс-служба Минюста.

В проекте предусмотрены:

поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственную форму;

организация Нотариальной палаты Узбекистана, определены ее основные задачи и направления деятельности;

отмена порядка обязательного нотариального заверения отдельных видов соглашений (сделок) и внедрение новых видов нотариальных действий;

упрощение процессов оформления договоров купли-продажи жилья другому лицу, аренды жилья, передачи в безвозмездное пользование путем отмены некоторых требований;

внедрение механизма дистанционного совершения нотариальных действий, в том числе путем видеоконференций;

страхование гражданской ответственности нотариусов негосударственных нотариальных контор с целью защиты граждан от вреда, причиненного в результате нарушения нотариусом его профессиональных обязанностей;

предоставление оперативных нотариальных услуг путем совершенствования механизма электронного обращения к нотариусу.

«Повышение материальной заинтересованности в результате перехода на активную негосударственную форму нотариата обеспечит оказание населению оперативных и качественных нотариальных услуг, послужит его дальнейшему развитию в качестве института предупреждения споров», — отмечает пресс-служба Минюста.

Ведомство призвало граждан активно участвовать в обсуждении проекта документа.

Деятельность негосударственных нотариусов была упразднена в мае 2010 года.