Министерство юстиции предлагает поэтапный переход на активную модель внебюджетного нотариата и его использование для предупреждения гражданско-правовых и экономических споров. Соответствующий проект указа президента ведомство опубликовало для обсуждения 20 июля, сообщила пресс-служба Минюста.
В проекте предусмотрены:
- поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственную форму;
- организация Нотариальной палаты Узбекистана, определены ее основные задачи и направления деятельности;
- отмена порядка обязательного нотариального заверения отдельных видов соглашений (сделок) и внедрение новых видов нотариальных действий;
- упрощение процессов оформления договоров купли-продажи жилья другому лицу, аренды жилья, передачи в безвозмездное пользование путем отмены некоторых требований;
- внедрение механизма дистанционного совершения нотариальных действий, в том числе путем видеоконференций;
- страхование гражданской ответственности нотариусов негосударственных нотариальных контор с целью защиты граждан от вреда, причиненного в результате нарушения нотариусом его профессиональных обязанностей;
- предоставление оперативных нотариальных услуг путем совершенствования механизма электронного обращения к нотариусу.
«Повышение материальной заинтересованности в результате перехода на активную негосударственную форму нотариата обеспечит оказание населению оперативных и качественных нотариальных услуг, послужит его дальнейшему развитию в качестве института предупреждения споров», — отмечает пресс-служба Минюста.
Ведомство призвало граждан активно участвовать в обсуждении проекта документа.
Деятельность негосударственных нотариусов была упразднена в мае 2010 года.
Timur Kim
Да многие категории нужно отменить, например когда оба родителя идут получать загранпаспорт детям- зачем разрешение??? бюрократия
Переоформление машины- почему так дорого??? Или квартиры???
Какая разница сколько квадратов когда заверяется факт согласия???
Нотариуса дело подтвердить что ты согласен, а не разбираться сколько стоит твоё имущество..
До и много много других вещей, которые отнимают у граждан время и деньги