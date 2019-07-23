С 25 по 28 июля пройдут экзамены для бакалавров и очное собеседование для абитуриентов магистратуры в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Санкт-Петербург, организованные совместно с консалтинговой компанией Neo-Consulting.

НИУ ВШЭ-СПб занимает ведущие позиции в образовании, исследовании и разработках в областях социально-экономических и гуманитарных наук. Университет занимает высокие позиции в различных мировых рейтингах. Так, например, он занимает 38 место в рейтинге ведущих молодых университетов мира QS World University Rankings 2018/2019. Согласно предметному рейтингу QS, НИУ ВШЭ входит в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Социология» и «Политика и международные исследования», а также в топ-150 по «Экономике и Эконометрике», «Математике» и «Философии». По версии Times Higher Education World Young University Rankings 2018, университет занимает 1 место в России и 84 место в мире.





Преимущества обучения для граждан Узбекистана в НИУ ВШЭ-СПб:

диплом признается в Узбекистане без экзаменов нострификации, так как НИУ ВШЭ входит в список 500 лучших университетов мира;

экзамены будут проводиться бесплатно в Ташкенте, без выезда в Санкт-Петербург;

возможность получения частичных грантов на оплату обучения: до 70% на программы бакалавриата и до 50% для программ магистратуры;

11 бакалаврских и 14 магистерских программ, включая программы на английском языке. Также в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург реализуются 4 программы двойного диплома со знаменитыми европейскими университетами;

программы двух дипломов с европейскими вузами и возможность провести год за рубежом и получить два диплома;

возможность дополнительно изучать иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, японский, корейский, хинди, арабский;

прохождение стажировок в компаниях-партнерах: ПАО «Лукойл», «Делойт и Туш СНГ» и других;

жить и учиться в одном из наиболее красивых и безопасных городов мира;

более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий и свое студенческое самоуправление;

комфортное проживание в современных общежитиях, оснащенных прачечными, спортзалами и бесплатным Wi-Fi. Общежития ВШЭ в Санкт-Петербурге признаны одними из лучших в России.





Перечень документов для поступления на программы магистратуры:

паспорт с переводом на русский язык;

CV (резюме);

мотивационное письмо;

не менее одного рекомендательного письма;

диплом бакалавра с оценками;

документы, подтверждающие достижения, например, языковые сертификаты, участие в конференциях, победы в конкурсах, научные публикации и тому подобное.

Перечень документов для поступления на программы бакалавриата:

паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык;

сертификаты, свидетельствующие о достижениях, например, IELTS, TOEFL и так далее — приветствуются.





Прием заявок осуществляется в офисе компании Neo-Consulting в Ташкенте. При этом у абитуриента есть возможность выбрать до двух образовательных программ, что увеличивает шансы на поступление. В зависимости от программы абитуриент сдает математику, английский язык, русский язык, историю.

Обучение в НИУ ВШЭ-СПб станет прочным фундаментом, который поможет выпускникам реализовать свои профессиональные амбиции. Регистрация в университет и на экзамены открыта для всех желающих.





Компания Neo-Consulting на протяжении восьми лет предоставляет квалифицированную консультационную поддержку в области образования за рубежом.

Подробную информации об университете, зачислении, экзаменах, количестве мест и стоимости можно получить по телефонам: (+998) 93−603−00−30 и (+998) 99−886−57−77.

Адрес: ул. Юсуф Хос Ходжиб, 43

Ориентир: посольство Италии, ст. метро «Космонавты»

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