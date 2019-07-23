23 июля с 20:30 до 21:30 в центре Навои пройдут масштабные учения военнослужащих Центрального военного округа Вооруженных сил Узбекистана и силовых структур по обеспечению безопасности в городе.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, учения состоятся под руководством командующего войсками округа полковника Ойбека Саидова на улице Бунёдкор и прилегающих улицах.

В округе призвали жителей не беспокоиться и принесли извинения за неудобства, которые могут быть вызваны наличием военной техники и передвижениями вооруженных подразделений на улицах.