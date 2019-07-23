Узгидромет сообщил о небольшом ослаблении жары в Узбекистане в ближайшие дни.

С начала этой недели на северные районы Узбекистана произошел заток воздушной массы с районов Поволжья, что несколько снизило температурный фон по Каракалпакстану, Хорезмской области и по пустынной зоне страны. Далее температура немного понизится и на остальной территории республики.

С 24 по 26 июля дневная температура воздуха будет в пределах +37…+40 градусов.

Однако с конца недели на территорию страны возобновится вынос жаркого воздуха с районов зарубежного юга. Конец июля и начало августа будут очень жаркими. «Как долго продлится этот период сильной жары, пока сказать трудно», — отметили в Узгидромете.

В течение прошедшей недели по территории Узбекистана сохранялась аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух прогревался до +40…+43 градусов, по северу, пустынной зоне и местами по югу республики — до +44…+46 градусов.