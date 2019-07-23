Бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Он сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, сообщает The Guardian.

Борис Джонсон выиграл партийные выборы у министра иностранных дел Джереми Ханта. В голосовании приняли участие около 160 тысяч членов партии. Джонсон набрал 92,1 тысячи голосов, или 66%.

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке в конце мая после критики за неспособность завершить процедуру Brexit. Она выполняла обязанности главы правительства и партии до выборов.