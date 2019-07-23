Проект закона об обязательном медицинском страховании опубликован для общественного обсуждения. Документ разработан Министерством здравоохранения. Обсуждение продлится до 5 августа.
Как отмечается в концепции законопроекта, система финансирования здравоохранения Узбекистана исторически сложилась на базе советской модели здравоохранения, которая обеспечивала равный доступ к бесплатным медицинским услугам всем категориям населения. Ресурсы на здравоохранение распределяются на основе метода сметного финансирования,
«Система сметного финансирования сферы здравоохранения не соответствует международной практике, что приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов и хроническому недофинансированию отрасли», — отмечается в концепции.
«Учитывая низкую эффективность работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний, патронажу и формированию здорового образа жизни населения, отсутствие ответственности граждан за сохранение и поддержание своего здоровья, а также механизмов воздействия на население по данному вопросу, происходит увеличение обращений граждан за специализированной медицинской помощью в республиканские медицинские центры, что существенно увеличивает финансовую нагрузку на систему здравоохранения», — подчеркивается в концепции.
Цель проекта закона — обеспечение конституционных прав граждан на получение квалифицированной доступной медицинской и профилактической помощи и установление правовых, организационных, финансовых основ и принципов обязательного медицинского страхования граждан страны.
В числе задач обязательного медицинского страхования обозначены:
- эффективное управление финансовыми средствами на предоставление медицинских и профилактических услуг, включая эффективное распределение и использование средств;
- повышение качества предоставляемых медицинских услуг;
- доступность медицинской помощи;
- максимальный охват обязательным медицинским страхованием всего населения;
- прозрачность, конкурентность и справедливость системы закупок медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию с государственными и частными поставщиками.
Согласно проекту, планируется ввести различные способы оплаты для разных видов помощи:
- для первичной медико-санитарной помощи: внедрение комбинированного метода оплаты на основе подушевого норматива с дифференцированными поправочными коэффициентами, учитывающими тип учреждений, плотность населения, заболеваемость и другие факторы, влияющие на здоровье человека, а также возможность оплаты по результатам и качеству по приоритетным показателям;
- для стационарной помощи: внедрение метода оплаты «за пролеченный случай» по клинико-затратным группам со стратегическим определением стоимости оказанных услуг и необходимыми ограничениями.
Для управления средствами медицинского страхования намечено создание Фонда обязательного медицинского страхования, глава которого назначается президентом.
В законопроекте также обозначены права и обязанности застрахованных лиц и поставщиков медицинских услуг, вопросы регулирования тарифов на медицинские и профилактические услуги, механизм страхового возмещения, порядок закупок медуслуг и полномочия ответственных органов.
Поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования в Узбекистане начнется с января 2021 года. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 7 декабря 2018 года.