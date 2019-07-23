На базе дошкольных образовательных организаций (ДОО) №324 Мирзо-Улугбекского района и №34 Мирабадского района Ташкента будут созданы постоянные экспериментальные площадки для внедрения инновационных подходов в сферу дошкольного образования. Это предусмотрено постановлением правительства от 19 июля, сообщило Министерство юстиции Узбекистана в Telegram-канале.

Основная задача экспериментальных площадок — привлечение зарубежного опыта в сфере организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

Постановлением также определено, что экспериментальные ДОО являются подведомственными учреждениями Министерства дошкольного образования. Кроме того, заведующие этих организаций назначаются и освобождаются от должности министром дошкольного образования.

Для работы в ДОО №324 и №34 будут привлекаться и иностранные специалисты. Детей в эти дошкольные организации будут принимать в соответствии с их уставом.