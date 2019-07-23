Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник подверг критике отсутствие системного подхода в вопросах сноса зданий и сооружений предпринимателей, а также выплаты компенсации, сообщила пресс-служба главы государства.
Из-за масштабных сносов, проводимых зачастую без учета перспективного развития населенных пунктов и соответствующих расчетов, возникают колоссальные суммы компенсационных выплат. При этом хокимияты, привлекая инвесторов к строительству предприятий на месте сносимых сооружений, не обязывают их выплачивать компенсации за свой счет, и эти расходы ложатся на плечи государства, говорится в сообщении.
«Строго предупреждаю всех хокимов: сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо», — сказал президент.
Перед министерствами юстиции и финансов, а также Торгово-промышленной палатой поставлена задача разработать совместно с бизнес-омбудсманом предложения о совершенствовании порядка сноса и компенсации имущества.
Ранее Минюст сообщал, что задолженность властей за снесенную недвижимость составляет почти 300 млрд сумов из общей суммы компенсаций в более 600 млрд сумов.
Снос зданий нередко приводит к недовольству населения и бизнеса. В одном из последних случаев 20 июля предприниматель поджёг заместителя хокима Яккабагского района Кашкадарьинской области, пытаясь защитить двухэтажный магазин.
Антон Павлович
Только вот написал об отсутсвие реакции первых лиц, как вот она. О каком совершенствовании сноса идет речь, если есть указ 2018 года. Надо просто исполнять. И реагировать жестче. Но есть хотя бы начало пути. Уже неплохо.
Joker Jokerov
Доброго времени суток!
Теперь можно вздохнуть легче (не думая о бесчинстве хокимов и их замов), потому что я знаю: если наш президент предупредил, то это не останется без внимания!
Максим Спиваковский
Слава кашкадарьинскому предпринимателю Бахриддину Исомову!
Madik Boltaev
Главное чтобы у хокимов с одного уха залетало а с другого вылетало не было.
Данис Ханипов
А наказание какое будет для чиновников, которые самовольно, без компенсаций ломают частную собственность, не соблюдая, тем самым указы президента???
Павел
Вауууу супер. Как неожиданно, и приятно
Андрей Родионов
Уважаемый Шавкат Миромонович, когда Вам перестанут вместо шапок с тюбетейками приносить реальные дела по реально проделанным работам, вот тогда и можно будет с Вашими чинушами разговаривать на одном языке.
Farida Charif
Почему преступления хокимов и застройщиков ложатся на плечи налогоплательщиков? Пусть хокимы и застройщики платят из своего кармана, пустс свои дома и другое имущество продают и платят тем, кого снесли
Виктор Неизвесный
Дали команду сносить-они и сносят бездумно. Как говорится попросили тюбитейку-оторвали с головой. Сначала громогласно кричат “бажарамиз!“, а потом в сторонке сидят и шепчутся. “нима киламиз???“. Есть закон. Уведомлять о сносе заранее. Письменно. Под роспись. Потом компенсация, потом только ломать. А наши что? Сломают, а потом оценивают. Так можно и сарай из камыша снести, а потом оценить как дворец. Кто проверит? Кто докажет обратное? Слишком много власти выдали хакима, а контроля за их делами вообще никакого нет! Районная и областная власть вся подчинена им, а не минестерствам! Давно пора навести порядок-слишком много сращиваний. Органы прокуратуры должны контролировать и МВД и хакимов, а по факту они их покрывают. МВД вообще стали подстилкой чужих интересов, а не защитниками закона!
Halida Ahmedova
А что означает “обоснованная надобность“? Для хокимов и замхокимов устное распоряжение высшего руководства является обоснованной надобностью, а не закон. А далее — по цепочке. А потом идет от них их любимый коронный вопрос: вы против решенияя президента? Вот этим они и прикрываются.