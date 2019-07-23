Посол Франции в Ташкенте Виолен де Вильмор 22 июля в сопровождении делегации во главе с заместителем министра культуры Узбекистана Камолой Акиловой посетила бухарский ансамбль из четырех караван-сараев, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Франции. Поездка состоялась после появления сообщений о планах открыть в одном из караван-сараев — «Айоз» — ресторан.

Реставрация памятника архитектуры была запущена в 2001 году французской ассоциацией «Караван-сараи» в сотрудничестве с архитекторами-экспертами из Бухары, благодаря меценатству французских предприятий, подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Посла приняли хоким Бухарской области Уктам Барноев и хоким города Карим Камалов. «Они обсудили политику реставрации древних городских центров и исторических памятников, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также процедуры утверждения проектов и существующие различные методы финансирования», — сообщили в пресс-службе посольства.

Фото: Пресс-служба хокимията Бухарской области

В минувший четверг, 18 июля, на Facebook-странице Troll.uz появился пост о том, что в караван-сарае «Айоз», самом большом в ансамбле из четырех исторически значимых караван-сараев, местные бизнесмены намерены открыть ресторан. По данным блогера, в архитектурном памятнике начали прокладывать коммуникации. Издание Kun.uz, чьи корреспонденты посетили объект, подтверждает наличие следов прокладки электропроводки. При этом журналистов не пускали в караван-сарай, заявляя, что он взят в аренду.

В пятницу, 19 июля, с послом Виолен де Вильмор встретился вице-премьер Азиз Абдухакимов, как сообщается на его Facebook-странице, чтобы обсудить решение, принятое местными органами власти.

«Виолен де Вильмор выразила обеспокоенность французской стороны о намерениях местных органов власти в отношении ряда объектов культурного наследия в исторической части Бухары, в частности о четырех караван-сараях, которые сыграли значимую роль в многовековой истории Шелкового пути», — говорится в сообщении.

По мнению французской стороны, начатые работы по устройству ресторана в самом большом из четырех караван-сараев «Айоз» могут нанести непоправимый ущерб отреставрированному французской стороной памятнику средневековой архитектуры Бухары. В уникальном ансамбле планировалось создание первого в Узбекистане музея Шелкового пути.

Посол Франции предложила организовать тренинги для архитекторов Узбекистана по реставрации объектов культурного наследия с участием специалистов из Версальского университета. Кроме того, дипломат выразила готовность Франции поделиться опытом в политике сохранения и реставрации памятников культурно-исторического наследия.

«Узбекская сторона подтвердила свою приверженность соблюдению всех положений Конвенций ЮНЕСКО и интересе к двустороннему сотрудничеству с Францией в сфере охраны культурного наследия», — подчеркивается в сообщении на странице вице-премьера.

Накануне, 22 июля, хокимият Бухарской области по итогам встречи с послом Франции сообщил, что никакого плана по открытию ресторана на территории караван-сараев нет, а наоборот, ведутся работы по созданию условий для посещения этих ныне закрытых исторических объектов туристами.

«Нет никаких оснований для беспокойства по поводу данных объектов, находящихся в распоряжении и под охраной государства», — сообщил областной хокимият.