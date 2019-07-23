Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

На встрече указано на высокий уровень числа временно приостановивших деятельность или бездействующих предприятий малого бизнеса. При выборочной проверке 4000 бездействующих предприятий выявлено, что 36% из них прекратили деятельность в виду отсутствия оборотных средств и залога для получения кредита, 17% — из-за проблем с выделением земли и зданий, строительством и подключением к инженерным сетям, наличия долгов. Большинство подобных проблем, особенно связанные с получением земли, зданий и разрешений, можно решить на месте.

В связи с этим президент отметил, что хокимы и их первые заместители должны работать абсолютно по-новому.

«70% своего времени уделять развитию предпринимательства в регионе, поставлена задача внедрить новую систему, при которой работа хокимов областей, районов и городов и их первых заместителей будет оцениваться исходя из числа новых или возобновивших деятельность малых предприятий, а также созданных на них рабочих мест. Дополнительным критерием оценки предложено считать показатель продолжительности деятельности предприятий», — говорилось в программе.

Малый бизнес производит почти 60% валового внутреннего продукта, треть промышленной продукции, 98% сельскохозяйственной продукции, а также обеспечивает половину инвестиций. Во многих областях на долю малого бизнеса приходятся от 70% до 90% экспорта. В течение шести месяцев нынешнего года число субъектов предпринимательства выросло на 60 тысяч, отметила пресс-служба главы государства.

Отметим, что с 1 июля 2017 года введена система материального стимулирования и усиления персональной ответственности руководителей на местах, согласно которой председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам областей, городов и районов за выполнение или не выполнение прогнозных параметров роста занятости населения соответственно выплачивается премия или взыскивается штраф в размере 15% от должностного оклада. К первым заместителям, а также руководителям территориальных органов экономического комплекса применяются аналогичные меры поощрения и взыскания в размере 20% от должностного оклада.