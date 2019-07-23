Свободная экономическая зона Навои была создана в 2008 году в Карманинском районе Навоийской области. Сегодня это крупнейшая индустриальная площадка с общей площадью 645 га, развитой инженерной инфраструктурой и удобной логистикой.

15 мая указом президента Навоийская область была объявлена свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств до 1 января 2030 года с возможностью последующего продления срока.

14 июля в СЭЗ Навои состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса AKFA Production Facilities. Гостями мероприятия стали партнеры компании из Германии, Турции, России и других государств.





Общая площадь нового производственного комплекса составляет 250 га. Завершилась первая фаза строительства и сейчас на объекте функционирует завод по производству алюминиевой экструзии с мощностью 50 тысяч тонн алюминиевого профиля в год. На нем уже задействовано 300 человек.

Также заработал завод по производству пвх-профиля с мощностью 55,2 тысяч тонн продукции в год и числом сотрудников 650 человек. Производственная площадь алюминиевого профиля при этом составляет 60 тысяч кв. м, а площадь производства пвх-профиля — 22 344 кв. м.





Компания успешно прошла тестирование и получила международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

«В течение года мы планируем значительно расширить модельный ряд нашей продукции. До конца этого года появится еще 14 новых профильных систем от эконома до премиального сегмента. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, перед AKFA стоят новые амбициозные задачи и цели, к которым мы планируем идти вместе с вами. Мы планируем доставлять 100 тысяч тонн алюминиевого профиля в год», — рассказал о планах компании на ближайший год Аброр Ганиев, генеральный директор AKFA Group.





Хоким Навоийской области Кобил Турсунов поздравил гостей с открытием объекта и наградил заслуженных сотрудников производственного комплекса AKFA Production Facilities. После торжественной части гостей пригласили на экскурсию по производственным объектам, чтобы подробнее ознакомить их с масштабами и всеми этапами производственных процессов.





Президент Узбекистана часто подчеркивает необходимость диверсификации структуры экспорта, доведения доли несырьевой продукции минимум до 60% и активного поддержания экспортеров.





Компания AKFA добилась значительных успехов в этом направлении: география экспорта продукции заметно расширилась. Сегодня готовые изделия от AKFA с пометкой «Сделано в Узбекистане» отправляют в Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Россию, Польшу, Украину, Канаду, а также США.

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