Принятие верных управленческих решений базируется на получении точной и своевременной информации о ситуации на рынке. Программный комплекс по автоматизации продаж от Green White Solutions значительно ускоряет сбор и консолидацию данных, а также минимизирует вероятность ошибок. Человек, делая расчеты, способен допустить погрешность, правильно настроенная система — нет.

Как и любая ERP-система, Smartup Trade предназначена для автоматизации бизнес-процессов компании и улучшения работы каждого отдела.

Решение задач руководства

Smartup Trade разработан для руководителей бизнеса, которые понимают, что ситуация на рынке меняется молниеносно, а успех зависит от скорости принятия решений. Теперь не нужно ждать, пока торговый представитель привезет в офис документацию, бухгалтерия сделает проводки, аналитики соберут отчеты и, наконец, предоставят данные директору.

Весь рынок в режиме реального времени умещается в гаджете с системой автоматизации продаж Smartup Trade. Неважно, где находится пользователь — в Узбекистане или за рубежом — облачное хранилище мгновенно предоставит полную и достоверную информацию.





Решение задач отдела продаж

Smartup Trade позволяет установить должный контроль за торговыми представителями. Технология GPS-отслеживания покажет в каких точках прошел визит, сколько времени он занял и какие результаты принес. Функция фотоотчета позволит визуально оценить работу сотрудника.

Smartup Trade предоставляет пользователю полную картину по каждой торговой точке. Он видит, насколько активно идут продажи и какой товар пользуется спросом, а какие позиции испытывают трудности с реализацией. Автоматизация продаж также сокращает время обработки заказа, снижая риск отсутствия товара в магазине.

Каждый участник цепочки — формирующий заказ торговый представитель, отслеживающий поступление денег оператор, руководящий отгрузкой завсклад, супервайзер и инкассатор — отслеживает статус выполнения заказа и оперативно совершает свои действия в системе Smartup Trade.

Функция Многофилиальности помогает упростить сбор, консолидацию и анализ большого количества данных из разных филиалов. Также при помощи Smartup Trade можно будет вести активную клиентскую базу, проводить аудит торговых точек и фиксировать активности конкурентов.

Большим бонусом является то, что при увольнении торговый представитель не унесет с собой всю клиентскую базу, и не придется заново составлять эффективные маршруты. Нужно будет просто передать новому торговому агенту доступ в программу Smartup Trade.





Решение задач финансового отдела

Интеграция Smartup Trade и 1С избавляет работников бухгалтерии и склада от необходимости вести учет в разных программах, дублировать операции и тратить время на проверку данных на предмет расхождений. Сотрудник видит информацию о дебиторской и кредиторской задолженности торговой точки и контролирует взаиморасчеты с поставщиками.

Финансовый модуль Smartup Trade разработан на базе законодательства Узбекистана и интуитивно понятен любому бухгалтеру. Учтены все последние изменения налогового законодательства Республики Узбекистан. Счет-фактуры, акты сверок, накладные автоматически формируются с учетом НДС.

Функция мультивалютности позволяет изменять стоимость всей партии товара в один клик в случае, если компания закупает сырье или товары в иностранной валюте.

Готовое решение для бизнеса

Модули Smartup Trade не требуют длительной адаптации, так что период настройки займет всего от трех до семи дней в любом городе Узбекистана.

ERP-система автоматизации бизнес-процессов от Green White Solutions — это выигрыш в скорости, полная картина рынка и эффективные инструменты для прогнозирования и контроля бизнеса.

Получить подробную информацию и бесплатную консультацию можно по телефону: (+998) 71−200−88−33, (+998) 90−959−88−76

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