Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов наградил нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» врача Сергея Тобиаса, спасшего ребенка, находившегося в состоянии клинической смерти. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Видео случившегося распространилось на прошлой неделе в социальных сетях. Сотни пользователей поблагодарили врача за профессионализм и человеческие усилия.
41-летний Сергей Тобиас, работающий отоларингологом в одной из частных клиник столицы, несмотря на то, что не является реаниматологом, проявил свои умения и спас двухлетнего Умара Нуриллаева, принесенного родителями в состоянии клинической смерти. Затем пациента на машине скорой помощи под присмотром врача доставили в детскую клиническую больницу №3, где он получил необходимые лечебные процедуры.
Вручая награду, министр здравоохранения отметил, что в системе охраны здоровья людей огромную роль играют ответственные и преданные своему делу медицинские работники.
«Очень благодарен врачу, спасшему моего ребенка. Как отец не могу ни с чем сравнить его самоотверженность. Для меня он стал настоящим героем», — сказал отец мальчика Дилшод Раззоков.
Tim Ab
Огромное спасибо врачам данной клиники, там все врачи настоящие профессионалы, кандидаты наук, врачи высшей категории. Много лет пользуемся Вашими услугами, огромное спасибо за Ваш труд.
Вилли Токарев
Спасибо Сергей!
Sitorabonu Hakimova
Дай Бог Вам здоровья, Сергей Владимирович! Вы врач с большой буквой!!!