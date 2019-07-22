Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов наградил нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» врача Сергея Тобиаса, спасшего ребенка, находившегося в состоянии клинической смерти. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Видео случившегося распространилось на прошлой неделе в социальных сетях. Сотни пользователей поблагодарили врача за профессионализм и человеческие усилия.





41-летний Сергей Тобиас, работающий отоларингологом в одной из частных клиник столицы, несмотря на то, что не является реаниматологом, проявил свои умения и спас двухлетнего Умара Нуриллаева, принесенного родителями в состоянии клинической смерти. Затем пациента на машине скорой помощи под присмотром врача доставили в детскую клиническую больницу №3, где он получил необходимые лечебные процедуры.

Вручая награду, министр здравоохранения отметил, что в системе охраны здоровья людей огромную роль играют ответственные и преданные своему делу медицинские работники.

«Очень благодарен врачу, спасшему моего ребенка. Как отец не могу ни с чем сравнить его самоотверженность. Для меня он стал настоящим героем», — сказал отец мальчика Дилшод Раззоков.