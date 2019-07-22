Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил временно исполняющей обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии Мэри Элис Хейворд соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Как сообщает Центр новостей ООН, в понедельник он планировал сообщить о своей отставке. Амано занимал пост главы МАГАТЭ с 2009 года, до этого работал постоянным представителем Японии при этой организации.

В соболезновании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что Юкия Амано внес важный вклад в дело развития мирной атомной индустрии.

МАГАТЭ, штаб-квартира которого расположена в Вене, является центром международного сотрудничества в области ядерных разработок. Агентство было создано в 1957 году.