20 июля в 21:50 произошла авария на 76 км магистрального газопровода «Газли-Шымкент», проходящая через территорию Шафирканского района Бухарской области. В результате случилось возгорание, говорится в официальном сообщении компании «Узтрансгаз».

В настоящее время пламя локализовано силами эксплуатирующего персонала и соответствующих служб. Жертв и пострадавших нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечается в сообщении. В Государственной службе пожарной безопасности (ГСПБ) указали, что в тушении пожара участвуют четыре пожарных экипажа.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, по предварительным данным разошелся шов газопровода, произошла утечка газа, а впоследствии возгорание из-за трения металлов.

На время аварийно-восстановительных работ подача газа прекращена. Возобновить транспортировку планируется с 23 июля. Временное прекращение газоснабжения на магистральном газопроводе не коснется потребителей, отметили в «Узтрансгазе».



