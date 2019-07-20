Зять президента Узбекистана, первый заместитель руководителя службы безопасности главы государства Отабек Умаров высказался по теме тонировки стёкол автомобилей. Тема чрезмерной дороговизны разрешения на тонирование стёкол многие месяцы активно обсуждается в СМИ, социальных сетях и депутатами.

«Я получаю очень много обращений через свою Instagram-страницу по спорной теме — вопросу тонировки», — написал Отабек Умаров, который днем ранее в этой же соцсети признался в превышении скорости за рулем, выложив фото протокола о наложении штрафа.

«Поскольку эта актуальная тема частично связана с вопросом безопасности, я решил высказать свое мнение», — отметил он.

«Тема тонировки в условиях Узбекистана актуальна и уместна», учитывая климатические условия в стране, особенно очень жаркое лето, считает Отабек Умаров.

«В связи с важностью вопроса и с учетом обращений общественности через интернет, блогеров и депутатов, мы дали соответствующие рекомендации по практической реализации этого вопроса ответственным государственным органам», — написал он.

«В настоящее время тема тонировки всесторонне изучается, принимая во внимание опыт других стран», — сообщил он.

«Если рассматривать с точки зрения безопасности, хочу отдельно подчеркнуть, что у нас в этом направлении выработаны все необходимые меры и обеспечено их исполнение. Тонировка автомобиля не может быть препятствием для решения вопроса безопасности и ее обеспечения», — заявил Отабек Умаров.

Эксплуатацию автомобилей с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе разрешена в Узбекистане с 1 августа 2018 года. В мае штраф за тонировку транспортных средств без разрешения был повышен с 1 до 25 МРЗП.

«Мы ведь не знаем, где и чем занимается водитель, затемнивший стекла без получения разрешения. У многих могут быть другие цели», — заявил заместитель начальника ГУБДД МВД Эрали Бозоров, комментируя это решение.

В мае дочь президента, заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева назвала преждевременным введение единой школьной формы, пока в школах не устранят имеющиеся недостатки. Менее чем через месяц правительство отложило ввод формы до 2024 года.