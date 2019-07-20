Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля приняло решение сохранить ставку рефинансирования без изменений — на уровне 16% годовых.

Такое решение принято на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объемов долгосрочных сберегательных ресурсов банков в условиях формирования предпосылок для переориентации источников их кредитных ресурсов из государственных средств в рыночные, сообщила пресс-служба ЦБ.

Инфляция и инфляционные ожидания. В первом полугодии потребительские цены по республике выросли на 5,6%, что на 0,6% ниже показателя соответствующего периода 2018 года.

Инфляционный тренд формировался под влиянием роста рыночных цен на продовольственные товары и услуги, а регулируемые цены на услуги и непродовольственные товары оказывали сдерживающие воздействие. Кроме того, перенос ранее объявленного повышения тарифов на энергоресурсы на более поздние сроки также способствовал формированию инфляции ниже ожидаемого уровня в рассматриваемом периоде.

Годовая инфляция к концу июня составила 13,6% и оставалась вблизи нижней границы базового прогнозного коридора. При этом годовая инфляция в течение последних 5 месяцев закрепилась в районе 13,5−13,7%.

Возросшее давление факторов спроса, подкрепленного опережающим увеличением кредитования и государственных расходов по сравнению с объемами производства, увеличение доходов населения и рост затрат на производство в определенной степени усложняют задачу последовательного снижения уровня инфляции.

Продовольственная инфляция без учета плодоовощной продукции достигла локального пика в апреле, что было вызвано адаптацией цен к изменениям в налогообложении и повышением производственных затрат. Данные эффекты начали постепенно исчерпываться, что отразилось на ее понижательной динамике в мае-июне.

Во втором квартале под влиянием эффекта низкой базы ускорился рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, что оказало повышательное влияние на темпы годовой инфляции. Если во втором квартале прошлого года цены на плодоовощную продукцию снизились на 18,7%, то во втором квартале текущего года — на 8,1%.

Вместе с тем инфляционные ожидания в целом демонстрировали понижающуюся динамику. Ожидания юридических лиц характеризовались более устойчивым трендом снижения, в то время как у физических лиц в последние два месяца, после снижения в январе-апреле 2019 года, наблюдался восходящий тренд.

При проведении денежно-кредитной политики и формировании ее условий Центральный банк будет исходить из задач по снижению уровня инфляции до однозначной цифры в 2021 году. При этом ЦБ сохраняет базовую прогнозную траекторию инфляции, которая предполагает ее значение на уровне 10−12% в 2020 году.

Дальнейшее снижение уровня инфляции обуславливает применение сдержанного подхода при осуществлении расходов из централизованных источников, в том числе для кредитования экономики. Другим важным фактором, способствующим снижению инфляции, будет качественная реализация структурных реформ, в том числе создание здоровых конкурентных условий, принятие действенных мер по устранению фундаментальных барьеров, препятствующих улучшению инвестиционного климата, развитие инфраструктуры, своевременная реализация реформы госпредприятий, повышение эффективности проводимых налоговых реформ.

Макроэкономические условия в первом полугодии в основном формировались под воздействием благоприятной конъюнктуры на отдельные сырьевые экспортные товары и опережающих темпов роста совокупного спроса.

Темпы реального роста ВВП составили 5,8%. При этом высокая активность наблюдалась в промышленном (6,9%) и строительном (20%) секторах, а также в сфере услуг (12,7%). Инвестиции в основной капитал выросли на 58,9%.

Текущие реалии экономики Узбекистана являются своеобразными. Накопившийся годами инвестиционный «голод» и отложенные социально-экономические расходы вкупе с либерализацией экономики прогенерировали дополнительный спрос на финансово-инвестиционные ресурсы. При этом основными факторами, простимулировавшими его в первом полугодии, явились расширение объемов кредитных вложений в экономику и более высокие темпы роста государственных расходов по сравнению с первоначально запланированным объемом.

В анализируемом периоде отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 2,8 млрд долларов и до конца года ожидается его увеличение. Предполагается, что дефицит внешнеторгового баланса будет покрываться за счет чистых первичных и вторичных доходов счета текущих операций, а также финансового счета, и не создаст существенное давление на обменный курс сума.

Курс национальной валюты в первой половине года оставался относительно стабильным благодаря умеренному предложению иностранной валюты, поддержанному за счет сохранения объемов экспортной выручки и роста трансграничных переводов вследствие сложившихся благоприятных внешних условий. С начала года обменный курс сума обесценился на 2,7%.

Существенное увеличение совокупного спроса в экономике может способствовать небольшому ускорению темпов роста реального ВВП по итогам 2019 года по сравнению с первоначальным прогнозом.

Денежно-кредитные условия. В зависимости от формирования уровня структурного профицита ликвидности в банковской системе процентные ставки на межбанковском рынке варьировались в диапазоне от 13,7 до 15,1%. За июль средневзвешенная процентная ставка межбанковского рынка повысилась до уровня 15,4%.

По итогам первого полугодия кредитные вложения коммерческих банков увеличились на 23,4% (на 38,6 трлн сумов), а годовые темпы их роста ускорились до 52,8%, превысив прогнозные показатели более чем в 2 раза. При этом кредиты в национальной валюте с начала года выросли на 22% или 16,3 трлн сумов (37,4% или 16,2 трлн сумов за тот же период 2018 года), а в годовом выражении — на 54%.

При текущем состоянии сегментированности кредитного рынка денежно-кредитные условия остаются неравнозначными для отдельных групп заемщиков. Более жесткие условия ощущаются в сегменте коммерческого кредитования бизнес деятельности.

В течение анализируемого периода сохранялись положительные реальные процентные ставки по срочным депозитам. Срочные депозиты в национальной валюте населения и хозяйствующих субъектов выросли на 32,7%, а их доля в совокупном объеме в национальной валюте достигла 32% (за этот же период 2018 года — 21%).

В текущей ситуации наряду с денежно-кредитными условиями фактором, определяющим сравнительно высокий уровень процентных ставок по депозитам, является «незаякоренность» инфляционных ожиданий. Это также предопределяет стоимость кредитных ресурсов и соответственно оказывает влияние на формирование и волатильность процентных ставок.

Прогнозы и основные риски. Несмотря на сохранение уровня инфляции в течение первого полугодия вблизи нижней границы прогнозного коридора, некоторые риски, предусмотренные в альтернативном сценарии основных направлений монетарной политики на 2019 год и в период 2020—2021 годов, все еще остаются.

В частности, такие факторы, как: поэтапная либерализация цен на энергоносители, отмена льгот по НДС, возможность пересмотра таможенных тарифов и пошлин, ускоренные темпы кредитования, «незаякоренность» инфляционных ожиданий и их относительно высокий уровень могут поспособствовать появлению дополнительного инфляционного давления в будущем.

Центральный банк, учитывая вероятность реализации вышеотмеченных проинфляционных рисков, сохраняет объявленный ранее прогноз инфляции на конец 2019 года без изменений — на уровне 13,5−15,5%. В течение третьего квартала возможен небольшой рост годовой инфляции выше текущих показателей, вызванный предстоящим повышением тарифов на энергоресурсы, заработных плат и пенсий. Однако в четвертом квартале эффект от повышения регулируемых цен на годовую инфляцию снизится, что будет способствовать ее возвращению к текущим значениям.

В условиях возросшей необходимости применения более осмотрительного подхода при проведении политики бюджетного расходования требуется поддержание условий, способствующих стимулированию переориентации источников ресурсной базы банков из централизованных ресурсов на традиционные рыночные инструменты, что было учтено в процессе принятия решения.

Следующее заседание правления ЦБ по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на 20 октября.