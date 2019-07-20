Областные, городские и районные управления (отделы) миграции и оформления гражданства начали работать в выходные дни с 8:00 до 20:00, сообщило Главное управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана.

В управлении напомнили, что срок действия паспорта старого образца на территории страны заканчивается 31 декабря и рекомендовали гражданам использовать «созданную возможность» для получения биометрического паспорта.

Ранее на режим работы без выходных перешли отделы миграции и гражданства Ташкента.



