Ника Вуйчича любят и ждут в каждом уголке мира. Люди плачут и обретают веру в себя после его слов. На сегодняшний день он является наиболее известным и востребованным мотивационным оратором в мире. Его живые выступления уже посетили более 30 млн людей. В чем его сила? Жители Узбекистана скоро получат ответ на этот вопрос.

14 сентября в Ташкенте состоится форум «Жизнь без границ» бизнес-школы «Синергия», который перевернет сознание слушателей на 180 градусов и расширит границы возможностей. Главный спикер форума — легендарный Ник Вуйчич.

Форум «Жизнь без границ» must have к посещению для всех, кто:

понимает, что мотивация, нетворкинг, трансформация — не просто модные слова маркетологов и осознает всю их значимость;

не считает себя умнее всех и понимает, что непрерывное развитие — это путь победителей;

осознает, что подобные форумы — возможность получения знаний в концентрированном виде. Это реальная экономия времени и возможность получить готовые эффективные кейсы;

несмотря на занятость находит время для раскрытия своего потенциала, личностного и профессионального развития.

Бизнес-события такого масштаба сближают. На подобных форумах вся страна, как на ладони. Это места концентрации интеллекта, успешности и здоровых амбиций.





Проведя 14 сентября на форуме «Жизнь без границ», на личном примере Ника Вуйчича слушатели:

научатся мечтать по-крупному и воплощать эти мечты;

осознают свое предназначение;

поймут, как избавиться от внутренних страхов и научатся быть счастливей;

получат мощнейший заряд мотивации, что поможет им начать менять свою жизнь к лучшему уже с 14 сентября.

Спикеры форума:

Ник Вуйчич — мотивационный оратор, меценат, писатель и певец;

мотивационный оратор, меценат, писатель и певец; Георгий Аветов — ректор школы бизнеса «Синергия», эксперт в области образования в России;

ректор школы бизнеса «Синергия», эксперт в области образования в России; Борис Жалило — один из наиболее титулованных бизнес-тренеров России, входит в десятку лучших тренеров России по продажам;

один из наиболее титулованных бизнес-тренеров России, входит в десятку лучших тренеров России по продажам; Дмитрий Юрков — генеральный директор Synergy Digital;

генеральный директор Synergy Digital; Инди Гогохия — эксперт в области продвижения в Instagram, продвигает и управляет репутацией государственных деятелей, бизнесменов, в том числе из списка Forbes.

Стоимость билетов: от 150 тысяч сумов

Дата проведения: 14 сентября

Получить подробную информацию о форуме и стоимости билетов, а также приобрести их можно по ссылке.

Телефон: (+998) 94−632−05−00

Билеты также доступны на iTicket.uz

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор, дом 1, государственный теннисный клуб «Юнусабад-Теннис»

"Газета.uz" — генеральный информационный партнер форума «Жизнь без границ» в Ташкенте.