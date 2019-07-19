Президент Шавкат Мирзиёев 18 июля подписал закон «О туризме» в новой редакции. Документ был принят Законодательной палатой 16 апреля и одобрен Сенатом 21 июня. Прежняя версия датировалась 1999 годом и насчитывала 22 статьи. В новом законе статей 45.

В закон введены новые понятия, такие как «инструктор-проводник», «самостоятельный туризм», обозначены формы и виды туризма.

Документ определяет основные направления государственной политики в сфере туризма. Среди них — развитие этой сферы как стратегической отрасли экономики страны, создание необходимых условий для развития внутреннего туризма, привлечение инвестиций, повышение имиджа Узбекистана как страны, привлекательной для туризма, стимулирование развития туристских зон и туристских кластеров.

Законом утверждено создание Координационного совета по развитию туризма для «совершенствования взаимодействия государственных органов, негосударственных некоммерческих организаций, субъектов сферы туризма по вопросам создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма».

В состав совета войдут представители уполномоченного госоргана, заинтересованных госорганов, а также негосударственных некоммерческих организаций.

Согласно документу, туроператоры и турагенты осуществляют туристскую деятельность на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным госорганом. Для физических лиц — индивидуальных предпринимателей, оказывающих экскурсионные услуги, получение лицензии не требуется.

Гиды (гиды-переводчики), экскурсоводы и инструкторы-проводники могут оказывать услуги самостоятельно в качестве физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо на основании трудовых договоров с юридическими лицами после получения соответствующего сертификата.

В законе появились нормы о туристском информационном центре, туристских зонах и кластерах, сертификации квалификации гидов (гидов-переводчиков), экскурсоводов и инструкторов-проводников, единых реестров в сфере туризма, национальном туристском бренде Узбекистана и другие.

Документ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня опубликования.