С 03:15 19 июля ресурсы зоны TAS-IX работают с перебоями. Как сообщила компания «Узбектелеком», это связано с аварийными работами, проводимыми Центром взаимодействия сетей передачи данных TAS-IX.

Сайт «Газеты.uz» может быть недоступен у пользователей отдельных (в том числе мобильных) провайдеров из Узбекистана. Из-за рубежа (или при использовании VPN) сайт открывается нормально.

На момент написания новости затруднения с доступом наблюдались у многих сайтов государственных органов, ряда сайтов СМИ, а также платежных приложений.

До какого времени продлятся ремонтные работы, не уточняется.