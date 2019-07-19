Старший советник юстиции Акмалхужа Юсупович Мавлонов назначен прокурором Наманганской области в соответствии с приказом генерального прокурора Узбекистана, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Акмалхужа Мавлонов ранее занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана, начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, прокурора Хорезмской области, заместителя прокурора Сырдарьинской области.
Прежний прокурор Наманганской области Рашид Рахматов покинул должность в начале июля, вскоре после назначения главой Генпрокуратуры Нигматиллы Юлдашева.