Районные отделы миграции и оформления гражданства (ОМиОГ) ГУВД Ташкента теперь работают без выходных, сообщила пресс-служба столичного управления. Режим работы ОМиОГ по субботам и воскресеньям — с 8:00 до 20:00.

В ГУВД напомнили, что с 1 января 2020 года небиометрические паспорта будут признаны недействительными и призвали не откладывать оформление биометрического паспорта в ОМиОГ.

По воскресеньям можно обратиться в ОМиОГ любого района Ташкента и по другим вопросам, связанным с паспортно-визовым режимом, отмечается в сообщении. В их числе — оформление загранпаспорта, прописки или выписки и другие.