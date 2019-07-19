Студенты-спортсмены Узбекистана завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на Всемирной летней универсиаде в Италии. В общекомандном зачете национальная сборная заняла 19-е место среди 112 стран, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Неаполе 3−14 июля. Узбекистан представляли 42 спортсмена в возрасте от 18 до 26 лет. Они выступали в восьми видах спорта: легкая атлетика, дзюдо, таэквандо (WTF),теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, художественная и спортивная гимнастика.

Первую золотую медаль в копилку сборной принесли теннисисты Санжар Файзиев и Хумоюн Султонов в парных соревнованиях. Они в решающем матче одержали победу над корейскими спортсменами со счетом 7:6, 4:6 и 10:5, отметили в Национальном олимпийском комитете.





Таэквондист Ниёз Пулатов (до 63 кг) принес серебряную медаль. Он одолел спортсменов из Хорватии, Италии, Турции и Китая, но в финальном бою проиграл сопернику из Ирана. Дзюдоисты Диёра Кельдиева (до 52 кг), Мухаммадкарим Хуррамов (до 100 кг) и Давлат Бобонов (абсолютная категория) пополнили копилку сборной бронзовыми медалями.





Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU. В этом году участвовали 5971 спортсменов из 112 стран.