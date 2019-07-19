Fides Solutions прокомментировала наложение санкций Всемирным банком на компанию и ее директора Равшана Ризаметова в форме условного отстранения на три года от участия в тендерах по проектам, финансируемым ВБ.

Fides Solutions и Равшан Ризаметов обвиняются в том, что занимались коррупционной практикой, предложив ценную вещь (не уточняется, какую) сотруднику ВБ в попытке повлиять на его действия в связи с будущим контрактом в рамках проекта по модернизации высшего образования.

Всемирный банк сообщил, что Fides Solutions и Равшан Ризаметов не предоставили объяснение ситуации и ответ в указанный срок, поэтому решение о санкциях было признано неоспоримым и вступило в силу с 17 июля.

В Fides Solutions признали, что компания действительно принимала участие в тендере на один из проектов от Всемирного банка.

«В процессе подготовки документов мы постоянно обсуждали ценообразование проекта с партнерами. Всем известно, что в то время сильно отличались курсы иностранных валют между государственным курсом и банковским (биржевым) курсом валют, по которому можно было бы произвести конвертацию. Поэтому на проекте было предложено две цены, в зависимости от валюты оплаты проекта. К сожалению, такая ситуация с курсом валют не всегда понятна иностранным инвесторам, и возникло недопонимание, отчего разнятся суммы», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что получили запрос от ВБ на разъяснение ситуации и предоставили «всю коммуникацию между Ризаметовым Р. и сотрудником Всемирного банка».

«В ответ на запрос от Всемирного банка с Ризаметова Р. была взята объяснительная, в которой был описан разговор с сотрудником ВБ. Объяснительная, а также пояснительное письмо были направлены в отделение ВБ, однако для компании стало неожиданностью, что наши пояснения так и не дошли до них. Директор компании был заинтересован в разборе ситуации и об этом также была поставлена в известность группа разбора со стороны ВБ», — заявили в Fides Solutions.

В сообщении отмечается, что по истечении более года компания по почте получила от ВБ уже материалы дела с указанием о введении санкций. В Fides Solutions заверили, что искренне сожалеют о случившемся и проводят сейчас повторное внутреннее расследование.