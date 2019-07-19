Двигатели для легковых автомобилей стандарта «Евро-6» начнут производить в Узбекистане, сообщил заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

18 июля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, где указано, «Узавтосаноат» до 31 декабря поручено завершить переговоры и заключить соглашения с американской General Motors по инвестиционным проектам, реализуемым в 2019—2022 годах.

Документом предусмотрено привлечение «на наиболее благоприятных условиях» не менее 700 млн долларов за счет средств иностранных банков, экспортно-кредитных агентств, инвестиционных компаний и фондов на реализацию инвестпроектов.

В числе проектов — освоение выпуска нового типа двигателя. По словам Азизбека Шукурова, это будет двигатель типа CSS Prime, отвечающий стандарту «Евро-6». Мощность производства, как ожидается, составит 190 тысяч двигателей в год. Реализация проекта запланирована на 2021−2022 годы.

«Во-первых, это позволит нам выйти на ряд экспортных рынков. Второе — это эффективность и экономичность двигателей. Наши новые модели на базе данных двигателей значительно уменьшат расход потребляемого топлива», — сообщил он.

Зампредседателя «Узавтосаноат» рассказал о 12 уже утвержденных проектах по локализации кузовов, пластиковых деталей, деталей интерьера и экстерьера.

Это позволит предприятиям в структуре «Узавтосаноат» наладить экспорт запасных частей и комплектующих деталей в другие страны. Сегодня в Узбекистане работают более 30 предприятий по локализации деталей автомобилей.

«Узбекско-корейское совместное предприятие „УзЧасис“ в Наманганской области уже экспортирует фары и фонари для трех моделей автомобилей российского производителя „АвтоВАЗ“», — отметил зампредседателя компании.

В ноябре 2012 года в Ташкенте был открыт завод GM Powertrain-Uzbekistan по выпуску автомобильных двигателей.