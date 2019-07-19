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20-21 июля

Куда сходить на выходных
в Ташкенте?

11 лучших событий этих выходных в столице.

Премьера мультфильма "Король Лев", вечер национальной поэзии и музыки, фитнес-пати в OZoneFC, вечеринка-антистресс "Краски детства" и другие интересные мероприятия.
Спонсор раздела - Aviasales.uz
"Король Лев"
Мультфильм, мюзикл, драма
"Искусство обмана"
Комедия, криминал
"Коррупционер"
Триллер, драма, криминал
Аквапарки и бассейны Ташкента
Концерт камерного оркестра в Central Park
Вечер национальной поэзии и музыки в GroundZero Kitob Olami
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9 мест, где нужно попробовать мороженое в Ташкенте
Greenx3 Party в OZoneFC
Открытые тренировки от школы бега ProRun
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Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
Вечеринка-антистресс «Краски детства»
Детские шоу в Vega Centre
7 мест с самым вкусным кукси в Ташкенте
Открытие площадки по страйкболу Strike Arena
Открытие ресторана Green Veranda
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