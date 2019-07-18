Программа trade-in будет запущена в Узбекистан с 1 октября. Она подразумевает обмен старого автомобиля на новый с доплатой. Постановление об этом, озаглавленное «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан», 18 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Программа trade-in предусматривает возможность приобрести новый автомобиль отечественного производства путем передачи официальному дилеру, реализующему новые машины, собственного бывшего в употреблении автомобиля и доплату разницы в их стоимости.

В рамках программы trade-in не подлежат обязательному нотариальному оформлению договора по купле-продаже официальными дилерами:

б/у авто с внедрением порядка выдачи покупателю справок-счетов установленного образца;

новые машины, приобретенные у официальных дилеров отечественных заводов-изготовителей.

Кроме того, официальным дилером не уплачивается сбор за приобретение б/у автомобилей при их регистрации в органах Министерства внутренних дел.

При реализации официальным дилером б/у автомобилей физлиц налоговая база для расчета НДС определяется как положительная разница между ценой реализации и балансовой стоимостью выбывающих объектов, включающая в себя сумму НДС.

МВД поручено обеспечить официальных дилеров отечественных заводов-изготовителей бланками справок-счетов соответствующей защищенности для б/у авто, приобретенных в рамках программы trade-in.

О планируемом запуске trade-in сообщал начальник дирекции стратегического планирования «Узавтосаноат» Рустам Кодиров в июне.