На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева 15 июля был представлен проект новой системы профессионального образования. Как мы уже писали, она предусматривает создание на базе профессиональных колледжей сети профобразования, состоящей из учебных заведений трех категорий — профессиональных школ, многопрофильных колледжей и высших школ.

Как сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», на заседании глава государства заявил, что нехватка квалифицированных кадров ощущается во всех сферах экономики.

«До начала нового учебного года осталось очень мало времени. Какие решения мы приняли в сфере высшего образования с точки зрения качества. Но, к большому сожалению, из-за того, что мы за последние 20−25 лет не уделяли внимания подготовке квалифицированных кадров, все сферы находятся в беспорядке», — заявил президент.

По его словам, в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций составил 2,3 млрд долларов, за первые шесть месяцев текущего года — 3,5 млрд долларов, а по итогам года он прогнозируется на уровне 7,5 млрд долларов.

«Но один вопрос: кто будет работать на этих предприятиях, куда приходят инвестиции? Совершенна ли наша система подготовки кадров на среднем уровне? Есть ли сварщик, слесарь, сантехник… В сфере сельского хозяйства нет ветеринаров, зоотехников», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что до этого специалиста, которого можно подготовить за шесть месяцев, обучали три года в колледже.

«Его жизнь проходит зря. Кого-то мы должны обучить за шесть месяцев, кого-то за год, кого-то за три года. Во всех развитых странах есть эта система. Качество и срок окажут влияние на нашу экономику. Сколько лицеев и колледжей мы переведем на шестимесячное или годичное обучение, сколько колледжей мы переведем на двухгодичное обучение, исходя из расположения и спроса. Как будем формировать колледжи с трехлетним образованием, сколько средств выделим? Главная задача — переключить внимание учащегося колледжа на практику», — сказал он.

На встрече была предложена новая система профессионального образования.





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По озвученным данным, в сфере легкой промышленности сегодня есть потребность в 46 тысячах специалистов, строительства — 104 тысячах, обработки металла — 71 тысяче, услуг — 67 тысячах.

До внедрения системы непрерывного профессионального образования планируется сначала укрепить методическую базу: обновить 533 образовательные программы на основе международных требований и переподготовить 30 тысяч учителей и мастеров производственного обучения.

В общей сложности на базе колледжей намечено создать 335 профессиональных школ, 174 многопрофильных колледжа и 77 высших школ (всего 586 учреждений со сроком обучения от 1 года до 3 лет).