Всемирный банк наложил санкции на узбекскую компанию Fides Solutions и гражданина Равшана Ризаметова в форме условного отстранения на три года от участия в проекте, финансируемом банком, сообщается на сайте ВБ.

Fides Solutions и Равшан Ризаметов обвиняются в том, что занимались коррупционной практикой, предложив ценную вещь (не уточняется — ред.) сотруднику ВБ в попытке повлиять на его действия в связи с будущим контрактом в рамках проекта по модернизации высшего образования.

Fides Solutions и Равшан Ризаметов не предоставили объяснение ситуации в соответствие с процедурой Всемирного банка и ответ в указанный срок, поэтому решение о санкциях было признано неоспоримым и вступило в силу с 17 июля, отмечается в сообщении.

Условное отстранение — одна из «базовых» санкций Всемирного банка, используемая им в качестве инструмента для борьбы с мошенничеством и коррупцией. Субъекты, условно отстраненные от участия в проектах, должны выполнить согласованные условия, чтобы снова иметь возможность участвовать в тендерах по финансируемым Группой Всемирного банка проектам.