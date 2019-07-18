При проектировании Olmazor Business City перед создателями встал непростой вопрос: построить как можно больше зданий или благоустроить пространство для здоровой жизни. Вот, что было выбрано:

80% территории жилого комплекса будут занимать прогулочные аллеи, беседки, искусственные водоемы и экологически безопасные детские площадки. Везде будут посажены многолетние деревья, которые помогут очистить воздух и создадут благоприятный микроклимат.

800 м — длина прогулочной зоны вдоль реки. Здесь будет большая тенистая аллея, вдоль которой так приятно гулять с семьей или кататься на велосипеде по специальным дорожкам. А в выходные можно устроить пикник, наслаждаясь свежим воздухом и мелодичным журчанием воды.

яблоневый сад Olmazor Business City дополнит коллекцию зеленых жемчужин комплекса. Весной можно устроить романтическую прогулку под цветущими деревьями, а осенью собирать ароматный урожай.





Зачем это нужно? У каждого есть мечта. Создатели жилого комплекса мечтают жить в городе с благоприятной экологической обстановкой. Olmazor Business City станет одним из мест, которые озеленяют Ташкент, создают высокие стандарты для проживания и помогают людям чувствовать себя здоровее. Жилой комплекс планирует стать наиболее озелененным в Узбекистане.

Помимо заботы об окружающей среде и здоровье жителей комплекса создатели проекта хотят, чтобы Olmazor Business City задал новые стандарты в строительстве жилых домов. На территории комплекса будут возведены два 18-этажных дома. Они могут стать наиболее высокими жилыми домами, которые построят в Узбекистане за последние 20 лет. При строительстве будут учтены все требования по безопасности и сейсмоустойчивости. Каждое здание выдержит нагрузку до девяти баллов при землетрясении.





Почему люди выбирают квартиры в Olmazor Business City:

покупка квартиры в рассрочку на три года — отличный вариант для тех, кто планирует расходы или не имеет возможности сразу внести всю сумму;

отличный вариант для тех, кто планирует расходы или не имеет возможности сразу внести всю сумму; квартиры с готовым ремонтом — важная деталь для тех, кто хочет сразу заселиться и не ждать, пока она будет отремонтирована. А также для тех, кому надоел шум перфоратора за стеной, пока соседи делают ремонт. Здесь все готово для заселения;

важная деталь для тех, кто хочет сразу заселиться и не ждать, пока она будет отремонтирована. А также для тех, кому надоел шум перфоратора за стеной, пока соседи делают ремонт. Здесь все готово для заселения; повышенная безопасность и комфорт — внутри есть все необходимое для полноценной жизни: детский сад, школа, аптеки, магазины, спортивные и развлекательные центры. Большая подземная стоянка избавит от автомобилей, стоящих во дворе. Вся территория жилого комплекса будет под круглосуточной охраной. А за чистотой площадок и работой коммуникаций будет следить профессиональная управляющая компания.





Тенистые парки, чистый воздух, грамотная инфраструктура — компания развивает и улучшает богатство, которое им досталось. Создатели проекта хотят, чтобы покупатели и их дети жили в комфортном и полезном для здоровья месте.

Olmazor Business City — естественный выбор для тех, кому важно здоровое будущее. Также это отличная возможность выгодно приобрести комфортабельную квартиру в чистом районе, приобретя ее в рассрочку на три года.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44

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