Граждане Узбекистана, 68 человек, работающие на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, госпитализированы с диагнозам «отравление неустановленным веществом», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на генеральное консульство в Казани.

По данным руководства предприятия, все они работают легально и имеют трудовые соглашения. Работодатель сообщил генконсульству, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением пострадавших.

Граждане Узбекистана на территории Приволжского федерального округа России (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области) могут при необходимости обратиться в генконсульство в Казани по телефону: +7−967−772−66−00.