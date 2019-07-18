С начала 2018 года сотрудники Главного управления исполнения наказаний МВД Узбекистана не привлекались к дисциплинарной или уголовной ответственности за нарушения, связанные с пытками осужденных или другими незаконными действиями. Об этом на встрече с журналистами в среду в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил начальник Управления по организации воспитательной и социально-психологической работы ГУИН подполковник Жамшид Султанов.

При Генеральной прокуратуре есть отдельное управление по контролю за исполнением законодательства в учреждениях исполнения наказания, а в областях — специальная прокуратура, отметил он.

«Сотрудники специальной прокуратуры на постоянной основе ведут мониторинг дисциплинарных мер, условий содержания заключенных. Установлены [почтовые] ящики омбудсмана и прокурора. Каждое заявление тщательно изучается. До сегодняшнего дня не было случаев, чтобы кто-то привлекался к уголовной ответственности за пытки осужденного», — заявил представитель ГУИН.

В последний раз сотрудников ГУИН привлекали к ответственности в 2016 или 2017 году, уточнил он «Газете.uz».

Жамшид Султанов прокомментировал сообщения об избиении работником учреждения исполнения наказания заключенного в Кашкадарьинской области (радио «Озодлик» сообщало о пытках 30 заключенных в Касанской тюрьме).

«Бывают случаи, когда используют дубинку. Если была использована дубинка, но неправильно оформлен [протокол], то это считается нарушением порядка, но не жестоким обращением. Если [осужденный] нарушает правила внутреннего распорядка, не слушается никого, не подпускает к себе людей, пытается навредить себе, то в его отношении применяются специальные средства. Это прописано и в законодательстве. В Кашкадарье [средства] были правильно использованы, но неправильно оформлены. Это не пытка, это невыполнение служебных обязанностей в полной мере», — объяснил он.

Согласно постановлению президента от 11 августа 2017 года (ПП-3200), систему подразделений и учреждений ГУИН составляют:

отряд быстрого реагирования;

отделы исполнения наказания МВД Каракалпакстана, УВД Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей;

колонии по исполнению наказания, в том числе на правах лечебных;

воспитательная колония;

следственные изоляторы;

специализированная больница для осужденных.

Ранее заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркин Юлдашев сообщал, что за совершение преступлений, связанных с пытками и другими незаконными действиями, в 2017 году были привлечены к уголовной ответственности 27 лиц (следователь, оперуполномоченный и другие должностные лица), в 2018 году — 7, а за пять месяцев 2019 года — 7. В заявлении не упоминались конкретно сотрудники ГУИН.

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Улугбек Мухаммадиев сообщал, что в 2018 году получил 909 обращений от лиц, находящихся под стражей (увеличение — в 1,6 раза). Из них 725 составили жалобы на обоснованность решения суда, 91 — жалобы на проведение следственных мероприятий, 44 — заявления о смягчении наказания, 23 — заявления о медицинской помощи и 8 — заявления об организации встреч с членами семьи.