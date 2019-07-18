Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 17 июля в Вашингтоне встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и пути расширения партнерства. В ходе обсуждения взаимодействия на афганском направлении американская сторона отметила важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, социально-экономической реабилитации Афганистана и вовлечении этой страны в многоплановые региональные взаимосвязи в Центральной Азии.

«Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их позитивное влияние на весь регион Центральной Азии», — отметил Джон Болтон по итогам переговоров в своем твиттер-аккаунте.

Абдулазиз Камилов возглавляет крупную делегацию, находящуюся в США в период с 16 по 23 июля для участия во второй Министерской конференции по продвижению религиозных свобод в Вашингтоне и мероприятиях, направленных на развитие торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей двух стран.

По информации посольства Узбекистана в г. Вашингтоне, представители экономического блока правительства Узбекистана проведут переговоры с руководством ряда министерств и ведомств США, Всемирного банка, а также в крупных корпорациях и компаниях, хедж-фондах, инвестиционных банках и международных финансовых институтах. На них будут обсуждаться перспективы участия американского бизнеса в программах приватизации и модернизации государственных предприятий Узбекистана.