Федеральная налоговая служба России намерена оказать безвозмездную техническую помощь Узбекистану «в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и создание системы работы с налогоплательщиками». Первым на тендер на портале госзакупок РФ обратило внимание сообщество «ГосЗатраты».

В роли единственного исполнителя фигурирует — АО «Главный научный внедренческий центр», принадлежащее Росимуществу. Поставщик должен будет создать систему работы с налогоплательщиками, подготовить методички для обучения работников налоговых служб, а также концепцию ее фирменного стиля и дизайна интерьеров. Работы необходимо выполнить к концу 2020 года (PDF).

Глава Федеральной налоговый службы России Михаил Мишустин в середине июня анонсировал проект по модернизации налоговой системы Узбекистана. В мае правительственная делегация из Узбекистана посетила московскую налоговую инспекцию.

В Министерстве финансов Узбекистана подтвердили «Газете.uz» сумму гранта в размере 515,1 млн рублей ($8,2 млн) и работу над проектом.

10 июля президент Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию реформирования налогового администрирования. Она направлена на унификацию налогов и налоговых режимов, борьбу с теневым оборотом, а также упрощение налоговых процедур.