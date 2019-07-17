Старший советник юстиции Сайдулла Файзуллаевич Элмурадов назначен исполняющим обязанности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее на этом посту с 24 июля прошлого года работал Улугбек Анваров, о новой должности которого не сообщается.

До назначения Сайдулла Элмурадов занимал должность заместителя прокурора Ташкентской области.

Смена кадров в Генпрокуратуре началась после назначения бывшего председателя Сената Нигматиллы Юлдашева генеральным прокурором. Ранее были освобождены от должностей начальники Управления по обеспечению внутренней безопасности, Управления кадров, Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства, Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел, Международно-правового управления, начальник Управления по расследованию особо тяжких преступлений, начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры, прокуроры Наманганской области, Ташкента и Мирзо-Улугбекского района.



