Пресс-служба Узгидромета пояснила разницу между температурой воздуха и нагревом предметов.

«Когда синоптики говорят о температуре воздуха, они, как правило, добавляют: „Температура в тени“. Из чего граждане логично сделали вывод, что бывает два вида измерений — температура в тени и на солнце. Мол, когда в тени +30, на солнце — почти +50!», — пишет пресс-служба.

С физической точки зрения это неверно, отметили в Узгидромете. Когда речь идет о погоде, под температурой подразумевается, насколько нагрелся воздух. Естественно, без прибора этого не определить, а потому замеряют температуру термометром, оставив его на воздухе на определенное время.

Фактически, под «температурой воздуха» понимается температура самого термометра, ведь он показывает, насколько нагрелся сам в результате теплообмена.

В тени термометр греется только от воздуха, а потому показывает правильную температуру. Когда на термометр попадают прямые солнечные лучи, он нагревается гораздо сильнее, чем окружающий воздух. Может показать и +40, и даже +70.

«Эти очень высокие показатели и принимаются за „температуру на солнце“. Но на самом деле это всего лишь данные о том, насколько нагрелся сам термометр, и зависят они, прежде всего, от материала, из которого он изготовлен. А воздух даже на самом солнцепеке так разогреться не может — отличие от „в тени“ будет максимум на пару градусов», — пояснили синоптики.

«Увеличение скорости ветра на 1 м/с снижает ощущаемую человеком температуру на 2 градуса, поэтому жара с легким или умеренным ветерком переносится гораздо легче, чем та же жара при штиле. Влажность влияет на наши ощущения также. При высокой влажности и жара, и холод также переносятся хуже, чем при низкой», — отметили в Узгидромете.

На солнце человеку намного жарче, чем в тени, «потому что тело — не воздух, оно нагревается под прямыми солнечными лучами очень сильно», подчеркнули синоптики.

Таким образом, температура воздуха на солнце такая же, как в тени, а температура предметов, на которые попадают солнечные лучи, — разная.

Пресс-служба Узгидромета привела результаты эксперимента по замеру нагрева предметов. Данные были сняты при температуре воздуха +30…+32 градусов в 15:00 дня при безветренной погоде. Поверхности предметов находились с утра под солнечными лучами.

Результаты измерения

Поверхность Температура, градусы Цельсия серый асфальт 52−55 серая доска (обычная доска, посеревшая от времени) 56

белый пластик 37

светло-серый цемент 40−42

земля 50−55

тротуарная плитка (красная) 48

дорожная бетонная плита 50

асфальтовая крошка 51−52

дорожная пыль 48

темно-серый пластик внутри стоявшей на солнце машины 70



Разброс значений означает, что при разных измерениях на одинаково выглядящих поверхностях была получена разная температура, резюмировали синоптики.