Пресс-служба Узгидромета пояснила разницу между температурой воздуха и нагревом предметов.
«Когда синоптики говорят о температуре воздуха, они, как правило, добавляют: „Температура в тени“. Из чего граждане логично сделали вывод, что бывает два вида измерений — температура в тени и на солнце. Мол, когда в тени +30, на солнце — почти +50!», — пишет пресс-служба.
С физической точки зрения это неверно, отметили в Узгидромете. Когда речь идет о погоде, под температурой подразумевается, насколько нагрелся воздух. Естественно, без прибора этого не определить, а потому замеряют температуру термометром, оставив его на воздухе на определенное время.
Фактически, под «температурой воздуха» понимается температура самого термометра, ведь он показывает, насколько нагрелся сам в результате теплообмена.
В тени термометр греется только от воздуха, а потому показывает правильную температуру. Когда на термометр попадают прямые солнечные лучи, он нагревается гораздо сильнее, чем окружающий воздух. Может показать и +40, и даже +70.
«Эти очень высокие показатели и принимаются за „температуру на солнце“. Но на самом деле это всего лишь данные о том, насколько нагрелся сам термометр, и зависят они, прежде всего, от материала, из которого он изготовлен. А воздух даже на самом солнцепеке так разогреться не может — отличие от „в тени“ будет максимум на пару градусов», — пояснили синоптики.
«Увеличение скорости ветра на 1 м/с снижает ощущаемую человеком температуру на 2 градуса, поэтому жара с легким или умеренным ветерком переносится гораздо легче, чем та же жара при штиле. Влажность влияет на наши ощущения также. При высокой влажности и жара, и холод также переносятся хуже, чем при низкой», — отметили в Узгидромете.
На солнце человеку намного жарче, чем в тени, «потому что тело — не воздух, оно нагревается под прямыми солнечными лучами очень сильно», подчеркнули синоптики.
Таким образом, температура воздуха на солнце такая же, как в тени, а температура предметов, на которые попадают солнечные лучи, — разная.
Пресс-служба Узгидромета привела результаты эксперимента по замеру нагрева предметов. Данные были сняты при температуре воздуха +30…+32 градусов в 15:00 дня при безветренной погоде. Поверхности предметов находились с утра под солнечными лучами.
Результаты измерения
Поверхность
Температура, градусы Цельсия
серый асфальт
52−55
серая доска (обычная доска, посеревшая от времени)
56
белый пластик
37
светло-серый цемент
40−42
земля
50−55
тротуарная плитка (красная)
48
дорожная бетонная плита
50
асфальтовая крошка
51−52
дорожная пыль
48
темно-серый пластик внутри стоявшей на солнце машины
70
Разброс значений означает, что при разных измерениях на одинаково выглядящих поверхностях была получена разная температура, резюмировали синоптики.
Bill Star
пластик в машине 70 градусов?! ойойой! пусть разрешат вешать шторки на стекло машины. сами то чиновники в затемнённых ходят на работу. а простые граждане…
Виктор Неизвесный
А почему не замерили температуру человека на солнце? Было бы любопытно показало бы 40-42 или больше.
Николай Макаров
Когда человек хорошо учился в школе и понимал физику, то все это понятно ему и без объяснений. Но когда он не учился в школе, то мир становится полон чудес и злобных заговоров. )))
Уверен, что найдутся те, кто не поверит этому научному объяснению популярным языком.
Феликс Бринзенский
Пусть уважаемые синоптики объяснят, почему у меня в городской квартире (в тени бетонной стены, на ветерке) термометр показывает +42, а в это же время на даче, тоже в тени, но ОТ ДЕРЕВЬЕВ показатель +38. К слову — водоемов, способных повлиять на показатели, рядом нет. Проверяли специально, в течении последних 3-х дней, оба термометра абсолютно одинаковы. У меня лично есть объяснение этому, да и специалисты пишут следующее:
Находиться под кроной деревьев комфортнее не только из-за тени. Благодаря транспирации (то есть процессу испарения воды растением, который происходит в основном через листья), меньшей скорости ветра и относительной влажности опавшим листьям под деревьями создается определенный микроклимат. Деревья высасывают из почвы много воды, которая затем испаряется через листья. Все эти факторы совокупно влияют на температуру воздуха под деревьями, где она обычно на 4 градуса ниже, чем на солнце.
Ura Krivoff
Ну так если идешь на работу по тротуару на котором уже давно вырубили все тенистые деревья, т.е. под солнцем, ты нагреешся до 50 градусов получается. Не везде же тенёк.
Raisa Bogdanova
Виктор Неизвесный, у живых существ есть регуляция теплообмена.
Cibron Nethis
Это же Естествознание (Табиатшунослик), из программы 3-4-го класса. Позор если взрослым людям приходится это объяснять Узгидромеду через статьи на Газета. уз.