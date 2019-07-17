В первом полугодии преступность в Ташкенте снизилась на 18,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге во вторник сообщила начальник информационного мультимедийного центра — пресс-секретарь начальника ГУВД столицы Ирина Сайфутдинова.

«В соответствии с концепцией „Безопасная столица“ было введено круглосуточное трехсменное патрулирование силами и средствами органов внутренних дел. Патрулирование позволило добиться кардинального снижения количества преступлений в вечернее и ночное время. Налажено взаимодействие с другими правоохранительными органами, институтами гражданского общества», — отметила она.

ГУВД удалось достичь прибытия наряда на место происшествия в среднем в течение 5−7 минут. Это время планируется сократить еще больше, сказала Ирина Сайфутдинова.

Преступность на улицах и в общественных местах города сократилась на 41,7% (с 412 случаев в первом полугодии 2018 года до 240), по линии уголовного розыска — на 30,4% (с 2544 до 1770). Количество краж снизилось на 51,9% (с 524 до 252), грабежей — на 36,6% (с 60 до 38), разбоев — на 51,9% (с 21 до 10), хулиганства — на 34,1% (с 82 до 54), мошенничества — на 37% (с 675 до 419).

Среди главных текущих задач ГУВД, помимо повышения оперативности реагирования на инциденты, — усиление ранней профилактики правонарушений и преступлений, повышение профессионализма сотрудников и качества психологической работы в системе ОВД, а также наращивание охвата улиц, дворов и подъездов системами видеонаблюдения.

«Мы стремимся к тому, чтобы уже установленные камеры были интегрированы в опорные пункты ОВД», — сообщила Ирина Сайфутдинова.

В 2018 году в рамках реформы системы органов внутренних дел столицы в каждом из 11 районов города были созданы от 4 до 9 ОВД. К концу года их было 73. В текущем году в 4 районах — Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Алмазарском — было создано дополнительно по одному отделу, и их общее количество достигло 77.

Отделы внутренних дел были укреплены за счет сокращения численности управленческого звена и перевода 86% личного состава в низовые подразделения. Во всех отделах есть инспекторы по вопросам женщин и психологи. Они оказывают поддержку ранее судимым, подросткам и их родителям, семьям и лицам, переживающим трудные ситуации.

На базе двух отделов — 3-го в Мирзо-Улугбекском районе и 7-го в Юнусабадском — в качестве эксперимента внедрен проект единого управления силами и средствами экстренных служб. Это означает, что на территории ОВД дислоцированы службы скорой помощи, пожарной безопасности и спасатели службы спасения при хокимияте.

В Учтепинском районе проводится эксперимент по оказанию жителям бесплатной юридической консультации сотрудниками из числа опытных следователей. В рамках другого эксперимента возле крупных рынков в Чиланзарском районе и около новой набережной в Алмазарском районе установлены «кнопки экстренного вызова».